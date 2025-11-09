Argentina goleó 7-0 a Fiyi y avanzó como líder del Grupo D a los 16avos del Mundial Sub 17
Con goles de Ojeda, Martínez, Silveira y Escobar, la Selección Sub 17 goleó 7-0 a Fiyi y clasificó como puntera a los 16avos del Mundial de Qatar.
La Selección Argentina Sub 17 cerró la fase de grupos del Mundial de Qatar con una actuación arrolladora: goleó 7-0 a Fiyi y se aseguró el primer puesto del Grupo D. Con tantos de Uriel Ojeda, Mateo Martínez, Santiago Silveira y Simón Escobar, el equipo de Diego Placente selló una clasificación impecable.
La Albiceleste salió a la cancha con el objetivo de consolidar su liderazgo en el Grupo D y lo logró con una exhibición contundente. En el arranque, los dirigidos por Diego Placente impusieron condiciones desde el primer minuto, aunque el arquero de Fiyi fue protagonista al atajar siete remates en el primer tiempo, incluido un penal a Uriel Ojeda a los 10 minutos del primer tiempo.
Sin embargo, el volante de San Lorenzo tuvo revancha y abrió el marcador con un zurdazo que desató el camino hacia la goleada. A partir de allí, todo fue dominio albiceleste: Mateo Martínez amplió la ventaja a los 30’ y volvió a marcar de tiro libre a los 44’, dejando el 3-0 parcial antes del descanso.
Argentina, líder invicta en Qatar
En el complemento, la Selección Sub 17 mantuvo la intensidad y selló una actuación memorable. Con goles de Santiago Silveira y Simón Escobar, además de otras dos conquistas en los minutos finales, Argentina completó el 7-0 que la dejó como una de las grandes candidatas del torneo.
Con este resultado, los juveniles argentinos cerraron la primera fase con puntaje ideal tras vencer 3-2 a Bélgica, 1-0 a Túnez y 7-0 a Fiyi. Así, se clasificaron a los 16avos de final del Mundial Sub 17 como líderes del Grupo D.
Lo que viene para la Selección Sub 17
Los 16avos de final del Mundial Sub 17 se disputarán entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. En caso de avanzar, Argentina jugará los octavos el martes 18, los cuartos el viernes 21 y las semifinales el lunes 24. La gran final está programada para el jueves 27 a las 13:00 (hora argentina). El equipo de Diego Placente, sólido y con identidad de juego, buscará mantener el nivel y seguir soñando con levantar la Copa en Qatar.
