Argentina goleó 7-0 a Fiyi y avanzó como líder del Grupo D a los 16avos del Mundial Sub 17

Lo que viene para la Selección Sub 17

Los 16avos de final del Mundial Sub 17 se disputarán entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. En caso de avanzar, Argentina jugará los octavos el martes 18, los cuartos el viernes 21 y las semifinales el lunes 24. La gran final está programada para el jueves 27 a las 13:00 (hora argentina). El equipo de Diego Placente, sólido y con identidad de juego, buscará mantener el nivel y seguir soñando con levantar la Copa en Qatar.