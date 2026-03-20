Murió Michel Rolland, legendario enólogo francés que adoptó a Argentina como segunda casa

Michel Rolland

Michel Rolland el primer "flying winemaker" del mundo

Además, el enólogo francés era reconocido mundialmente como el primer "flying winemaker" (enólogo volador), asesorando a más de 150 bodegas en 22 países.

El enfoque de Rolland revolucionó la producción de vinos de alta gama, mediante técnicas que buscaban la madurez fenólica, la concentración de fruta y un uso preciso del roble.

Su estilo, a menudo asociado al gusto del crítico Robert Parker, priorizaba vinos suaves, carnosos y con gran potencial de guarda.

Los principales proyectos de Michel Rolland en Argentina

El enólogo francés no solo asesoró, sino que también se convirtió en productor con emprendimientos propios y familiares. Algunos de ellos fueron Clos de los Siete, un proyecto cooperativo en el Valle de Uco, Mendoza, que reúne a cuatro bodegas lideradas por familias francesas para crear un blend único bajo su dirección. Otro emprendimiento propio fue Bodega Rolland, un proyecto familiar que incluye etiquetas como Val de Flores (de viñedos antiguos) y la línea Mariflor (Pinot Noir, Sauvignon Blanc y Malbec). En tanto Yacochuya, es una asociación con la familia Etchart en Cafayate (Salta), donde elaboró vinos de extrema altura que capturaron la atención internacional.

En Buenos Aires, el legado de Rolland se extiende a la gastronomía con su restaurante homónimo ubicado en Juana Manso 1760, Puerto Madero. Especializado en cortes de carne Aberdeen Angus madurados 21 días y cocinados a leña de quebracho, el establecimiento cuenta con una de las cartas más exclusivas del país, incluyendo selecciones de su bodega familiar y etiquetas internacionales de bodegas que asesoró, siendo distinguido con una mención en la Guía Michelin 2025.