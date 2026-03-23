Un gurú coreano explicó por qué Argentina está tan cara en dólares y anticipó qué pasará con la economía
El creador de contenido Julian Moon es viral tras analizar la economía de Argentina. El influencer alertó por la brecha entre el costo de vida y los salarios.
En las últimas horas, el influencer coreano Julián Luna (conocido en sus redes como Julian Moon o @julianmoonluna), fundador de la app financiera Confío se volvió viral en TikTok al intentar explicar una anomalía: el brutal contraste entre los precios de los productos básicos y los ingresos de la población en Argentina.
El video viral del influencer coreano
Frente al Obelisco porteño, el influencer relató el enorme impacto que sufren los turistas al llegar a Buenos Aires. "¿Cómo puede ser que todo esté tan caro? Un café cuesta 4 o 5 dólares, una cena tiene precios de Madrid y un alquiler, de Europa. Pero luego miras el salario promedio y es de máximo 1.000 dólares", describió asombrado en su primer análisis.
En un segundo video, respondiendo a la consulta de un seguidor sobre si "es barato Argentina", la reacción del creador de contenido fue aún más contundente. "Es muy caro, muy, muy caro. Argentina es más caro que Corea actualmente", confesó entre risas incrédulas, dejando en evidencia que el país ha perdido su tradicional atractivo económico para los viajeros internacionales.
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El "reinicio" de la economía argentina y la brecha salarial
Para Moon, esta situación representa una rareza a nivel global. En la teoría económica tradicional, el equilibrio indica que un país con precios altos tiene salarios altos, y uno con precios bajos tiene salarios bajos. "Lo que casi nunca ocurre es tener precios de país rico con salarios de país pobre", sentenció.
Para justificar su afirmación, el joven coreano apeló a los datos duros: "Mira que Argentina de PBI per cápita, cada persona gana como 13.000 dólares anualmente, y aquí cuesta mucho", detalló. A modo de ejemplo cotidiano, explicó que "si almuerzas en el restaurante, 20.000 pesos es mínimo, de 20.000 a 30.000 pesos, es muy caro aquí".
El principal problema que detectó el especialista asiático no radica únicamente en los valores de los productos, sino en la abismal diferencia con el poder adquisitivo real de los ciudadanos. "Hay gran brecha entre salario y costo de vida. El costo de vida es demasiado alto comparando de salario, de ingreso", resumió con precisión el tiktoker.
¿Por qué ocurre esto exactamente ahora en Argentina? El influencer explicó que el país atraviesa una fase muy específica que se da cuando "un sistema económico se reinicia". Según su análisis, en el último año ocurrieron varias cosas en simultáneo que desataron este escenario: se eliminaron los subsidios estatales, se liberaron los precios, se redujeron los controles y el tipo de cambio dejó de moverse tan rápido.
El resultado de este cóctel de medidas fue simple y doloroso para el bolsillo: los precios saltaron primero, pero los salarios no acompañaron ese ritmo, creando una economía que está "fuera de sincronía" y buscando un nuevo punto de equilibrio.
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Los dos escenarios posibles para el futuro
Al analizar cómo suelen terminar históricamente este tipo de desajustes económicos, Julian Moon planteó dos vías de resolución para la Argentina:
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El escenario optimista: La economía logra estabilizarse definitivamente, comienzan a entrar inversiones extranjeras y los salarios suben hasta acercarse y equipararse con los nuevos precios internacionales.
El escenario histórico (y más común): El peso vuelve a debilitarse frente al dólar. Ante una devaluación, los precios medidos en dólares caen otra vez y el país vuelve a "parecer barato" de golpe. El influencer recordó que Argentina ya pasó por ciclos idénticos en los años 90 (con el fin de la convertibilidad), en el colapso del 2001 y luego en 2016.
Mientras el mercado busca su rumbo, el creador de contenido destacó que la sociedad ya tomó una decisión práctica: la dolarización mental. "Muchas personas ya no piensan en pesos cuando se trata de ahorro o grandes pagos; piensan en dólares para propiedades y transacciones importantes", concluyó.
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