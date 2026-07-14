Argentina-Inglaterra, la semifinal más cara del Mundial 2026: cuánto cuesta una entrada
Los tickets para ver a la Selección argentina frente a Inglaterra duplican el valor de los de España-Francia y superan los 2.841 dólares en su precio más bajo.
El encuentro entre la Selección Argentina e Inglaterra se convirtió en el más costoso de las semifinales del Mundial 2026. Según informaron medios internacionales como Al Jazeera, el valor mínimo para ingresar al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta alcanzó los 2.841 dólares, cifra que registró un aumento del 34% en apenas tres días.
El precio supera ampliamente al de la otra semifinal entre España y Francia, cuyas entradas más económicas se vendieron a 1.325 dólares. La diferencia responde, principalmente, a la enorme expectativa que genera el duelo entre dos selecciones históricas y a la presencia de Lionel Messi en una posible de sus últimas participaciones mundialistas.
Además, los boletos para el partido entre Argentina e Inglaterra también son más caros que los del encuentro por el tercer puesto, que comenzaron a comercializarse desde los 1.543 dólares. En tanto, las entradas para la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se mantienen en torno a los 6.760 dólares, aunque su valor sufrió una baja del 6% en las últimas horas.
Messi, la rivalidad histórica y el fenómeno que disparó los precios
Medios como The Athletic y New York Post coincidieron en que la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra es uno de los principales factores que impulsó la demanda. Los antecedentes entre ambas selecciones en los Mundiales, sumados a la carga simbólica que rodea cada enfrentamiento, transformaron a esta semifinal en uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo.
A ello se suma la presencia de Lionel Messi, que cumplió 39 años durante el torneo y podría estar disputando su último Mundial. La posibilidad de verlo jugar una semifinal frente a Inglaterra llevó a miles de hinchas a buscar entradas incluso a valores récord. Según New York Post, los boletos en algunos sectores del estadio se comercializan desde los US$2.931, mientras que otros superan los US$3.600, dependiendo de la ubicación elegida.
El sistema de venta dinámica implementado por la FIFA también explica la escalada de precios. Este modelo ajusta el valor de las entradas en tiempo real según la demanda, la ubicación de los asientos y la disponibilidad. La importante presencia de comunidades argentinas e inglesas en Estados Unidos, sumada a la buena conectividad aérea con Atlanta, contribuyó a aumentar el interés por el partido.
En contraste, la semifinal entre España y Francia mostró una demanda considerablemente menor y los precios de sus entradas registraron una caída del 26% en los días previos al encuentro. La combinación de historia, figuras internacionales y el atractivo deportivo convirtió a Argentina-Inglaterra en el gran fenómeno comercial del Mundial 2026 y en el partido más caro de las semifinales.
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