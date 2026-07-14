Argentina-Inglaterra, la semifinal más cara del Mundial 2026: cuánto cuesta una entrada

El sistema de venta dinámica implementado por la FIFA también explica la escalada de precios. Este modelo ajusta el valor de las entradas en tiempo real según la demanda, la ubicación de los asientos y la disponibilidad. La importante presencia de comunidades argentinas e inglesas en Estados Unidos, sumada a la buena conectividad aérea con Atlanta, contribuyó a aumentar el interés por el partido.

En contraste, la semifinal entre España y Francia mostró una demanda considerablemente menor y los precios de sus entradas registraron una caída del 26% en los días previos al encuentro. La combinación de historia, figuras internacionales y el atractivo deportivo convirtió a Argentina-Inglaterra en el gran fenómeno comercial del Mundial 2026 y en el partido más caro de las semifinales.