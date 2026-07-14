Jordan Pickford destacó el desafío de enfrentar a Argentina: pidió no enfocarse solo en Messi

“Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo buena que es Argentina. No podemos enfocarnos únicamente en Messi. También tenemos que prestar atención a las demás fortalezas del equipo y a las debilidades que podamos aprovechar”, señaló.

En ese sentido, Pickford aseguró que Inglaterra confía plenamente en los recursos de su plantel y que no modifica su mentalidad según el rival que tenga enfrente. “Creo que, juegue quien juegue enfrente, nosotros estamos preparados y queremos enfrentarlo. Igual que Argentina querrá venir a ganarnos. Pero se trata de hacer nuestro mejor partido para poder vencerlos”, manifestó.

El arquero también insistió en que el seleccionado inglés mantiene el mismo nivel de concentración que mostró durante toda la Copa del Mundo y que no existe ningún margen para relajarse en una instancia decisiva. “Sabemos que será un desafío muy difícil, como lo es cada partido. Nunca damos ningún encuentro por sentado ni lo tomamos a la ligera. Se trata de mostrar nuestra mejor versión y estar preparados para ellos”, concluyó.