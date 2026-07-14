Jordan Pickford destacó el desafío de enfrentar a Argentina: pidió no enfocarse solo en Messi
El arquero de Inglaterra analizó la semifinal del Mundial 2026 y aseguró que el seleccionado argentino representa una amenaza colectiva más allá del capitán argentino.
A pocas horas de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, Jordan Pickford dejó en claro cuál es la postura de Inglaterra frente al desafío de enfrentar al vigente campeón del mundo, Argentina. El arquero de Los Tres Leones reconoció que el partido tiene un significado especial, aunque remarcó que el plantel lo vive como un compromiso más dentro de la competencia.
Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el guardameta sostuvo que la importancia histórica del cruce no modifica la preparación del equipo y que el objetivo sigue siendo el mismo: jugar al máximo nivel para conseguir el pase a la final. “Sí, se siente especial enfrentar a Argentina, pero es nuestro trabajo. Es otro partido de fútbol contra una gran selección y para eso estamos acá. Todos los partidos en un Mundial son difíciles y Argentina es nuestro próximo desafío”, afirmó.
Pickford también se refirió a la posibilidad de medirse por primera vez ante Lionel Messi en un partido oficial. El arquero destacó la extraordinaria carrera del capitán argentino y reconoció que será una experiencia especial después de tantos años siguiéndolo como espectador. “Creo que Messi convirtió muchísimos goles y también participó en muchísimos más a lo largo de su carrera. Después de tantos años viéndolo desde chico, es lindo poder enfrentarlo finalmente”, expresó.
Jordan Pickford, arquero de Inglaterra, previo al juego por semifinales del Mundial 2026
Sin embargo, el futbolista del Everton dejó en claro que Inglaterra no preparó el partido pensando únicamente en el rosarino. Según explicó, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel entiende que la principal fortaleza de la Albiceleste radica en el funcionamiento colectivo y en la calidad de todo su plantel.
“Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo buena que es Argentina. No podemos enfocarnos únicamente en Messi. También tenemos que prestar atención a las demás fortalezas del equipo y a las debilidades que podamos aprovechar”, señaló.
En ese sentido, Pickford aseguró que Inglaterra confía plenamente en los recursos de su plantel y que no modifica su mentalidad según el rival que tenga enfrente. “Creo que, juegue quien juegue enfrente, nosotros estamos preparados y queremos enfrentarlo. Igual que Argentina querrá venir a ganarnos. Pero se trata de hacer nuestro mejor partido para poder vencerlos”, manifestó.
El arquero también insistió en que el seleccionado inglés mantiene el mismo nivel de concentración que mostró durante toda la Copa del Mundo y que no existe ningún margen para relajarse en una instancia decisiva. “Sabemos que será un desafío muy difícil, como lo es cada partido. Nunca damos ningún encuentro por sentado ni lo tomamos a la ligera. Se trata de mostrar nuestra mejor versión y estar preparados para ellos”, concluyó.
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