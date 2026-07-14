La fuerte predicción de una vidente para Argentina vs. Inglaterra: "Misma energía que en Qatar..."

La predicción de José Fuentes sobre el partido entre Argentina e Inglaterra

En una entrevista con Infama (América TV), el vidente natural José Fuentes adelantó que el capitán de la Selección Argentina tendrá un rol clave en el encuentro y anticipó un desenlace positivo para el plantel. "La figura de Argentina, sin lugar a duda, es Leo Messi. Es quien los organiza con gestos y el que ha estado más acertado. Creo que Enzo Fernández va a explotar más con Inglaterra y Julián Álvarez ya está ahí", explicó.

Con respecto a los cuestionamientos previos al partido, Fuentes señaló: "El entrenador de Inglaterra está criticando a los jugadores. Son cosas que tienen que ver con lo mental. Argentina está preparada mentalmente para ser bicampeona". En ese sentido, añadió: "Que jueguen con Inglaterra es una oportunidad para que Leo haga historia. En ese partido lo veo muy activo. El miércoles seguro anota".

Sobre el destino del conjunto nacional en el torneo, afirmó: "Si pasa lo que yo digo, van a ir a la Casa Rosada... Yo creo que van a tener una gran felicidad". Hacia el final, analizó el cruce entre España y Francia con un pronóstico claro: "Francia va a tener un mal día. Los españoles van a salir muy concentrados. Es una cuestión mental".

Por su parte, el tarotista conocido como "Juan de Dios" consultó las cartas para este cruce que promete máxima tensión. "Nos habla de un partido nada fácil, muy ofuscado, muy enredado... un partido infartante", expresó. Para definir el desarrollo del juego, eligió cuatro conceptos que encendieron las alarmas: "Tristeza, soledad, lágrimas y desesperación".

Además, el panorama astral le indicó que "el partido tendrá un alargue" y que Inglaterra "jugará sucio", una situación que forzaría la intervención del árbitro para beneficiar a Argentina. Más allá del desgaste y del sufrimiento de la prórroga, las energías favorecieron a los dirigidos por Scaloni.

Juan de Dios cerró su lectura con firmeza al asegurar que "Argentina se cobra nuevamente la revancha".