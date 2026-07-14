Un canal de stream "prohibió" palabras en inglés antes de Argentina-Inglaterra: cuáles son
Un canal publicó un comunicado en redes sociales con una lista de términos habituales del mundo digital que propuso reemplazar por sus versiones en español.
En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, un canal de stream marplatense lanzó una particular campaña en redes sociales con una propuesta en tono de humor: dejar de utilizar palabras en inglés hasta que finalice el encuentro.
Canal 8 Stream publicó una serie de placas bajo el título de "Comunicado Oficial", en las que anunció que algunas expresiones habituales del universo digital quedarían "prohibidas" durante la previa del esperado cruce entre ambos seleccionados. "Hasta que termine Argentina vs. Inglaterra quedan prohibidas las palabras en inglés", señalaron desde la cuenta.
La publicación estuvo acompañada por un mensaje que reforzó la idea: "Hasta el miércoles, algunas palabras quedan oficialmente prohibidas". "No es una ley. No es un decreto. Es una cuestión de códigos", agregaron desde el canal marplatense.
En otra de las placas, Canal 8 Stream presentó un listado de términos muy utilizados en redes sociales y propuso reemplazarlos por sus equivalentes en español bajo el título "Redes sociales pero en español".
La propuesta incluye cambiar "feed" por "muro", "story" por "historia", "post" por "publicación", "reel" por "video corto", "content creator" por "creador de contenido", "hook" por "gancho", "views" por "visualizaciones", "timeline" por "línea de tiempo" y "trend" por "tendencia".
La propuesta rápidamente se instaló como parte de la conversación previa al partido y reflejó una vez más cómo los eventos deportivos de gran trascendencia suelen convertirse en disparadores para todo tipo de contenidos en redes sociales.
Con una mezcla de humor, identidad local y referencias al mundo digital, Canal 8 Stream utilizó términos cotidianos para plantear una situación imaginaria alrededor del encuentro entre Argentina e Inglaterra. Más allá de la broma, la iniciativa también abre el juego sobre cómo estas expresiones y campañas forman parte del lenguaje actual de las redes y de la comunicación diaria.
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