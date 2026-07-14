Cuánto cuesta viajar a ver a la Selección Argentina vs Inglaterra
Los hinchas buscan vuelos para alentar a la Selección Argentina en las semifinales. Enterate de los valores para viajar a la ciudad de Atlanta.
La fiebre mundialista no se detiene y miles de hinchas buscan acompañar a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026. Tras la histórica clasificación lograda, las consultas para viajar hacia Atlanta explotaron velozmente, generando un fuerte aumento en la reserva de vuelos tanto internacionales como domésticos en Estados Unidos.
Los precios de los vuelos para el Mundial 2026
La gran expectativa por el inminente duelo frente a los ingleses marcó un punto de quiebre en el comportamiento turístico. Según un reciente informe difundido por la plataforma Despegar, las búsquedas de viajes con destino a la ciudad de Atlanta registraron un crecimiento astronómico del 8.393% en comparación con las últimas dos semanas.
"Las semifinales representan un punto de inflexión en el comportamiento de la demanda: no solo mantienen el interés de quienes ya vienen siguiendo el recorrido de la Selección, sino que también movilizan a muchos argentinos que deciden viajar para no perderse una instancia que puede ser histórica", detalló Paula Cristi, Gerente General de la compañía para Argentina y Uruguay.
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Para quienes estén decididos a armar las valijas y vivir de cerca esta experiencia única que trasciende lo deportivo, existen distintas alternativas y valores según el punto de partida (todos los presupuestos contemplan fechas del 14 al 21 de julio, ida y vuelta con una escala):
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Desde Buenos Aires: El costo del pasaje aéreo asciende a $6.662.477 por persona. Esta tarifa resulta ser la más completa, ya que permite llevar una mochila, equipaje de mano y una valija para despachar en la bodega.
Desde Kansas City: Para los hinchas que ya se encuentran en territorio norteamericano y desean trasladarse de sede, el valor es de $1.258.218 por persona. Esta opción incluye llevar una mochila y el equipaje de mano.
Desde Miami: Otra de las conexiones domésticas más solicitadas hacia el estadio tiene un precio de $927.193 por persona, contemplando también el traslado en cabina de una mochila y el equipaje de mano tradicional.
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