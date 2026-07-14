Cuánto cuesta viajar a ver a la Selección Argentina vs Inglaterra

"Las semifinales representan un punto de inflexión en el comportamiento de la demanda: no solo mantienen el interés de quienes ya vienen siguiendo el recorrido de la Selección, sino que también movilizan a muchos argentinos que deciden viajar para no perderse una instancia que puede ser histórica", detalló Paula Cristi, Gerente General de la compañía para Argentina y Uruguay.