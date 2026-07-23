Argentina en UFC: Santiago Ponzinibbio y un exigente desafío ante Sam Patterson en Abu Dhabi

El argentino continúa siendo la referencia histórica de las artes marciales mixtas nacionales: su carrera profesional acumula 31 victorias y 9 derrotas, con 17 definiciones por nocaut o nocaut técnico, mientras que dentro de UFC registra un balance de 12 triunfos y 8 caídas. A lo largo de su recorrido logró imponerse ante nombres importantes como Sean Strickland, Neil Magny y Mike Perry, consolidándose durante años como uno de los peleadores más respetados de la categoría.

Sin embargo, las últimas temporadas mostraron una mayor irregularidad en sus resultados. De hecho, no consigue enlazar dos victorias consecutivas desde 2018, cuando protagonizó la mejor racha de su carrera con siete triunfos al hilo.

Sam Patterson, el inglés contra el que peleará

Del otro lado estará Sam Patterson, uno de los peleadores británicos con mayor proyección dentro de la categoría. Integrante del Team Crossface, el inglés llega con un récord profesional de 14 victorias, 3 derrotas y un empate, además de un impresionante porcentaje de definiciones antes del límite.

De sus 14 triunfos, trece finalizaron antes de llegar a las tarjetas, distribuidos entre seis nocauts y siete sumisiones, una estadística que refleja su versatilidad tanto en el combate de pie como en el suelo. El europeo viene de perder por decisión unánime frente al experimentado Michael "Venom" Page en marzo, resultado que intentará dejar atrás frente al argentino para volver a posicionarse como una de las principales promesas de la división.

La sangre argentina será representada en #UFCAbuDhabi con Santiago Ponzinibbio



ESTELARES 12pm ET / 10am / 1pm / 6pm

PRELIMINARES 9am ET / 7am / 10am / 3pm



Sáb. 25 de julio | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi pic.twitter.com/zPKKjW9i6E — UFC Español (@UFCEspanol) July 22, 2026

Otro aspecto que promete influir en el combate será la diferencia física. Patterson cuenta con una estatura de 1,91 metros y un alcance de 198 centímetros, mientras que Ponzinibbio posee un alcance de 185 centímetros, una distancia considerable que el argentino deberá intentar neutralizar con experiencia y presión constante.

Santiago Ponzinbbio vs. Sam Patterson en la UFC: hora y TV

Hora : las preliminares (donde pelea Ponzinibbio) arrancan a las 10:00 AM. La cartelera estelar inicia a la 1:00 PM.

: las preliminares (donde pelea Ponzinibbio) arrancan a las 10:00 AM. La cartelera estelar inicia a la 1:00 PM. TV : Paramount+

: Paramount+ Lugar: Etihad Arena de Yas Island

Por ese motivo, el duelo adquiere una importancia especial. Para Ponzinibbio representa la oportunidad de demostrar que aún tiene nivel para competir entre la élite mundial; para Patterson, en cambio, es una posibilidad de sumar un triunfo de prestigio frente a uno de los nombres más experimentados de la división. Con estilos diferentes, generaciones opuestas y mucho en juego para ambos, el combate promete convertirse en uno de los principales atractivos de la cartelera preliminar del evento que la UFC desarrollará este sábado en Emiratos Árabes Unidos.

La palabra de El Rasta antes de su vuelta a la UFC en Abu Dhabi