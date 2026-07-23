Argentina en UFC: Santiago Ponzinibbio y un exigente desafío ante Sam Patterson en Abu Dhabi
El argentino volverá al octágono este sábado luego de más de un año de inactividad y enfrentará al inglés en un combate clave para su continuidad dentro de la división wélter.
Después de una extensa ausencia por lesión, Santiago Ponzinibbio volverá a competir en la UFC y buscará demostrar que todavía puede ser protagonista dentro de una de las categorías más competitivas de las artes marciales mixtas. El argentino enfrentará este sábado 25 de julio al británico Sam Patterson en la cartelera preliminar del UFC Abu Dhabi, que se desarrollará en el Etihad Arena de Yas Island desde las 10 de la mañana.
El combate representa mucho más que un regreso para el peleador platense. A los 39 años, intentará dejar atrás un largo período de inactividad y recuperar terreno dentro del ranking de los pesos wélter frente a uno de los representantes más prometedores de la nueva generación inglesa. La última presentación oficial de "El Rasta" se produjo el 3 de mayo de 2025, cuando cayó por nocaut técnico frente al estadounidense Daniel Rodríguez en el tercer asalto.
Santiago Ponzinbbio vuelve a pelear en UFC a los 39 años
Poco después, una lesión física lo obligó a cancelar el regreso que tenía previsto para octubre y postergó durante más de un año su vuelta al octágono. Tras completar la recuperación, el argentino aseguró sentirse plenamente preparado para afrontar este nuevo desafío y dejó un mensaje de fuerte contenido emocional en sus redes sociales.
“Se terminó la espera. Estamos de vuelta. Volvemos a hacer lo que más nos gusta: subirnos a la guerra. Sin miedo, sin excusas y con el mismo fuego de siempre. El trabajo ya está hecho. Ahora toca entrar al octágono, dejar el alma y demostrar, una vez más, de qué estamos hechos”, publicó a comienzos de julio.
El argentino continúa siendo la referencia histórica de las artes marciales mixtas nacionales: su carrera profesional acumula 31 victorias y 9 derrotas, con 17 definiciones por nocaut o nocaut técnico, mientras que dentro de UFC registra un balance de 12 triunfos y 8 caídas. A lo largo de su recorrido logró imponerse ante nombres importantes como Sean Strickland, Neil Magny y Mike Perry, consolidándose durante años como uno de los peleadores más respetados de la categoría.
Sin embargo, las últimas temporadas mostraron una mayor irregularidad en sus resultados. De hecho, no consigue enlazar dos victorias consecutivas desde 2018, cuando protagonizó la mejor racha de su carrera con siete triunfos al hilo.
Sam Patterson, el inglés contra el que peleará
Del otro lado estará Sam Patterson, uno de los peleadores británicos con mayor proyección dentro de la categoría. Integrante del Team Crossface, el inglés llega con un récord profesional de 14 victorias, 3 derrotas y un empate, además de un impresionante porcentaje de definiciones antes del límite.
De sus 14 triunfos, trece finalizaron antes de llegar a las tarjetas, distribuidos entre seis nocauts y siete sumisiones, una estadística que refleja su versatilidad tanto en el combate de pie como en el suelo. El europeo viene de perder por decisión unánime frente al experimentado Michael "Venom" Page en marzo, resultado que intentará dejar atrás frente al argentino para volver a posicionarse como una de las principales promesas de la división.
Otro aspecto que promete influir en el combate será la diferencia física. Patterson cuenta con una estatura de 1,91 metros y un alcance de 198 centímetros, mientras que Ponzinibbio posee un alcance de 185 centímetros, una distancia considerable que el argentino deberá intentar neutralizar con experiencia y presión constante.
Santiago Ponzinbbio vs. Sam Patterson en la UFC: hora y TV
- Hora: las preliminares (donde pelea Ponzinibbio) arrancan a las 10:00 AM. La cartelera estelar inicia a la 1:00 PM.
- TV: Paramount+
- Lugar: Etihad Arena de Yas Island
Por ese motivo, el duelo adquiere una importancia especial. Para Ponzinibbio representa la oportunidad de demostrar que aún tiene nivel para competir entre la élite mundial; para Patterson, en cambio, es una posibilidad de sumar un triunfo de prestigio frente a uno de los nombres más experimentados de la división. Con estilos diferentes, generaciones opuestas y mucho en juego para ambos, el combate promete convertirse en uno de los principales atractivos de la cartelera preliminar del evento que la UFC desarrollará este sábado en Emiratos Árabes Unidos.
La palabra de El Rasta antes de su vuelta a la UFC en Abu Dhabi
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