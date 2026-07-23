Pedro Pascal hizo otro posteo sobre el Mundial 2026 y volvió a desatar la furia de sus seguidores argentinos

Por ese motivo, cualquier movimiento suyo relacionado con el Mundial pasó a ser observado con lupa por los hinchas argentinos. Así ocurrió también con esta nueva historia de Instagram, que lejos de apaciguar las aguas volvió a suscitar un encendido debate entre quienes consideraron que buscó bajar el tono de la discusión y quienes entendieron que el daño ya estaba hecho.

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