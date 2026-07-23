Pedro Pascal hizo otro posteo sobre el Mundial 2026 y volvió a desatar la furia de sus seguidores argentinos
El actor chileno compartió una publicación en sus redes sociales sobre la final de la Copa del Mundo y reavivó la controversia con los hinchas argentinos.
Lejos de disiparse, la tensión entre Pedro Pascal y buena parte de los fanáticos argentinos sumó un nuevo capítulo. El reconocido actor chileno volvió a referirse al Mundial 2026 con una publicación en sus redes sociales que, una vez más, generó un auténtico alboroto y lo colocó en el epicentro de las críticas.
Después de la consagración de España frente a la Selección argentina en la final, el protagonista de The Last of Us compartió una ilustración en sus historias de Instagram en la que aparecen abrazados un simpatizante español y otro argentino. La imagen estaba acompañada por un mensaje que invitaba a dejar atrás las diferencias surgidas tras el partido decisivo.
"El fútbol nos enfrenta por un rato, pero no debería separarnos para siempre", expresaba la publicación que el actor decidió replicar en su cuenta, en un aparente intento por transmitir un mensaje conciliador.
Sin embargo, el efecto fue diametralmente opuesto. La reacción en las redes sociales fue inmediata y cientos de usuarios argentinos volvieron a cuestionar a Pascal, al considerar que el gesto resultaba extemporáneo luego de las polémicas que protagonizó durante los últimos días.
Es que el actor ya había quedado envuelto en una fuerte controversia tras interactuar con publicaciones que celebraban la derrota de la Albiceleste e incluían comentarios muy duros contra la Argentina. Aquella situación provocó una catarata de cuestionamientos y convirtió su nombre en tendencia en las plataformas digitales.
Por ese motivo, cualquier movimiento suyo relacionado con el Mundial pasó a ser observado con lupa por los hinchas argentinos. Así ocurrió también con esta nueva historia de Instagram, que lejos de apaciguar las aguas volvió a suscitar un encendido debate entre quienes consideraron que buscó bajar el tono de la discusión y quienes entendieron que el daño ya estaba hecho.
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