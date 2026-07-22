Italia: encontraron el cuerpo calcinado de un periodista deportivo en el día de la final del Mundial 2026
Mientras el mundo del fútbol prestaba atención al partido entre Argentina y España, mataron al periodista Luca Espósito en Italia y quemaron su cadáver.
La Justicia de Salerno, en el sur de Italia, comenzó a investigar el homicidio del periodista deportivo Luigi "Luca" Espósito, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en la mañana del domingo pasado cerca de un camino rural de Eboli, a unos 60 km al sureste de la Costa Amalfitana mar adentro.
Hasta ahora las autoridades descubrieron que Espósito, de 53 años, fue golpeado y recibió un disparo en algún momento entre la noche del sábado 18 de julio y las 3.30 de la madrugada del domingo.
Así, mientras el mundo entero palpitaba la final del Mundial 2026 el periodista italiano encontraba su fin por motivos que aún no fueron esclarecidos.
La noticia no tardó en levantar una nube de sospechas, pero para este miércoles habían quedado descartadas las hipótesis vinculadas a su trabajo periodístico o a sus informes profesionales sobre temas ambientales. En vez tomaron fuerza las líneas investigativas de índole personal o económica.
Sí está claro que se trató de un crimen premeditado, la clara acción de una o más personas que lograron cuidar detalles como el de llevarse el celular del periodista. Su última conexión a Whatsapp fue a las 22.47 del sábado, informó el sitio Corriere della Sera.
Otro detalle es que las llaves del auto de Espósito estaban todavía en el bolsillo de sus pantalones al momento del hallazgo de su cuerpo calcinado, y que su vehículo estaba cerrado correctamente.
Italia: encuentran el cuerpo calcinado de un periodista deportivo en el día de la final del Mundial 2026
Las cámaras de vigilancia de Policía sobre la ruta registraron que Espósito manejó por la zona a las 23 del sábado, lo que concuerda con su trayectoria: los investigadores policiales creen que fue a encontrarse con alguien a ese descampado.
Un estudio del cuerpo de Espósito permitió determinar que sufrió muchas fracturas y heridas en el lado izquierdo de las costillas y la pelvis, por lo que equipos de buzos buscaban un objeto contundente en el agua de un canal cercano al camino rural donde encontraron su auto.
Sin embargo, la causa de muerte del periodista deportivo interesado en temas ambientales sería la asfixia o el estrangulamiento.
Las hermanas de Luca Espósito, Ida y Francesca, convocaron al abogado Giuseppe Raimo para conformar la querella en la causa que ahora investiga la Fiscalía de Salerno.
Espósito era jefe de redacción del portal TuttoSalernitana.com y colaboraba con otros medios por lo que era reconocido en Salerno por su labor en el fútbol local.
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