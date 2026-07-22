Italia: encontraron el cuerpo calcinado de un periodista deportivo en el día de la final del Mundial 2026

Macabro hallazgo en Italia: mataron a un periodista y quemaron su cuerpo

Otro detalle es que las llaves del auto de Espósito estaban todavía en el bolsillo de sus pantalones al momento del hallazgo de su cuerpo calcinado, y que su vehículo estaba cerrado correctamente.

Italia: encuentran el cuerpo calcinado de un periodista deportivo en el día de la final del Mundial 2026

Las cámaras de vigilancia de Policía sobre la ruta registraron que Espósito manejó por la zona a las 23 del sábado, lo que concuerda con su trayectoria: los investigadores policiales creen que fue a encontrarse con alguien a ese descampado.

Un estudio del cuerpo de Espósito permitió determinar que sufrió muchas fracturas y heridas en el lado izquierdo de las costillas y la pelvis, por lo que equipos de buzos buscaban un objeto contundente en el agua de un canal cercano al camino rural donde encontraron su auto.

Sin embargo, la causa de muerte del periodista deportivo interesado en temas ambientales sería la asfixia o el estrangulamiento.

Las hermanas de Luca Espósito, Ida y Francesca, convocaron al abogado Giuseppe Raimo para conformar la querella en la causa que ahora investiga la Fiscalía de Salerno.

Espósito era jefe de redacción del portal TuttoSalernitana.com y colaboraba con otros medios por lo que era reconocido en Salerno por su labor en el fútbol local.