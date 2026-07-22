Javier Milei volvió a postear para "defender" a Argentina, pero le recordaron que está "vendiendo el país"
Tras su intento de salir al cruce de la campaña contra el país con una frase atribuida a Winston Churchill, ahora Milei volvió a publicar.
Finalizó el Mundial 2026, pero no la campaña anti-Argentina desatada en plena Copa del Mundo, a medida que la Selección liderada por Lionel Messi avanzaba. En su intento por defender al país, Javier Milei comenzó el día con una frase atribuida al británico Winston Churchill, para luego realizar un nuevo posteo en torno a esto.
"El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien lo tenía que decir", reza la imagen que publicó el presidente en la tarde de este miércoles.
Las reacciones al nuevo posteo de Milei
Como era de esperarse, muchos le escribieron recordándole que está vendiendo el país con la Ley de Tierras que se discutirá el próximo 6 de agosto en el Senado: "Milei está vendiendo todo el país, está vendiendo a la Argentina. Todos al Congreso el 6 de agosto. Lo que se pierda hoy puede no volver nunca", escribió un seguidor.
En tanto, su posteo también fue comentado por un gran número de extranjeros: "Buenos para el fútbol, luego no son ejemplo de nada, económicamente están en crisis, en la política y en lo social también, en la seguridad lo mismo. Y ni hablar de la fama de garca que tienen los porteños o esa viveza argentina de siempre cagar al otro para obtener algo", escribió un usuario en Instagram.
Otros escribieron: "Y comen 2 veces al día"; "Milei no te metas en camisa de once varas. Estás en la cuerda floja"; "¿Todo mal hace este tipo?"; "Es mejor comentar esto que decirle cosas claras a tus amigotes ingleses"; "La Scaloneta y la argentinidad es todo lo que vos odiás", fueron sólo algunos de los comentarios.
En su mayoría, los mensajes al presidente son sumamente negativos, mientras que una cada vez más pequeña minoría le comentó el posteo con palabras a su favor.
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