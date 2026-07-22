Javier Milei volvió a postear para "defender" a Argentina, pero le recordaron que está "vendiendo el país"

En tanto, su posteo también fue comentado por un gran número de extranjeros: "Buenos para el fútbol, luego no son ejemplo de nada, económicamente están en crisis, en la política y en lo social también, en la seguridad lo mismo. Y ni hablar de la fama de garca que tienen los porteños o esa viveza argentina de siempre cagar al otro para obtener algo", escribió un usuario en Instagram.