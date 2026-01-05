Argentina viaja a Corea del Sur con un equipo alternativo para los Qualifiers: por qué se bajaron los top 100

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/2008161995372007681?s=20&partner=&hide_thread=false Javier Frana anuncia el equipo de Copa Davis para enfrentar a Corea del Sur



La Selección contará con 4 debutantes (Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y Guido Andreozzi) y el ya experimentado Andrés Molteni.



7 y 8 de febrero

Busan

7 y 8 de febrero

Busan

Gijan Stadium

El capitán también apuntó contra la federación surcoreana por no aceptar adelantar la serie. Según explicó, hubo pedidos formales para modificar la fecha uno o dos días, pero Corea del Sur se mostró inflexible y además eligió una sede lejana, lo que profundizó las dificultades logísticas.

En lo estrictamente deportivo, el rival no presenta grandes figuras. El mejor singlista local es Sanhui Shin (357°), seguido por Hyeon Chung (361°) y Soon Woo Kwon (481°). En dobles, Ji Sung Nam aparece como el más destacado desde el puesto 170°. En los papeles, los argentinos llegan con mayor rodaje internacional.

El ganador de la serie avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, que se disputará en septiembre, tras el US Open, y se cruzará con el vencedor del cruce entre India y Países Bajos, que también se jugará en febrero en Bangalore.