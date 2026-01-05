Argentina viaja a Corea del Sur con un equipo alternativo para los Qualifiers: por qué se bajaron los top 100
El capitán Javier Frana citó a cinco tenistas, con cuatro debutantes, para jugar los Qualifiers de la Copa Davis en Corea del Sur, sin la presencia de los top 100.
La Argentina enfrentará a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan, sobre superficie rápida, en una serie que marcará el debut de cuatro jugadores con la camiseta nacional. El capitán Javier Frana optó por una convocatoria atípica, con nombres habituales del circuito Challenger y especialistas en dobles.
Los singlistas elegidos son Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Gómez, mientras que Guido Andreozzi y Andrés Molteni completan el equipo como doblistas. Para Tirante, Trungelliti, Gómez y Andreozzi será su primera experiencia en Copa Davis representando a la Argentina.
Entre los convocados no aparece ninguno de los siete argentinos ubicados en el top 100 del ranking ATP de singles. Quedaron al margen Francisco Cerúndolo (21°), Sebastián Báez (43°), Camilo Ugo Carabelli (48°), Tomás Etcheverry (57°), Francisco Comesaña (66°), Mariano Navone (72°) y Juan Manuel Cerúndolo (85°). Tampoco estará Horacio Zeballos, N° 5 del mundo en dobles y campeón mundial de la especialidad en 2025.
Frana explicó que la decisión responde principalmente a los cambios en el calendario dispuestos por la ITF. La primera ronda de los Qualifiers se juega una semana más tarde que en 2025, lo que genera una superposición directa con el Challenger 125 de Rosario y el inicio del ATP 250 del Argentina Open, dos torneos clave para los tenistas argentinos en la suma y defensa de puntos.
A eso se suma la complejidad logística. El viaje hasta Busan demanda cerca de 40 horas, con dos tramos aéreos y uno en tren, tanto de ida como de regreso. Al disputarse la serie sábado y domingo, llegar en condiciones al torneo de Buenos Aires se vuelve prácticamente imposible.
El capitán también apuntó contra la federación surcoreana por no aceptar adelantar la serie. Según explicó, hubo pedidos formales para modificar la fecha uno o dos días, pero Corea del Sur se mostró inflexible y además eligió una sede lejana, lo que profundizó las dificultades logísticas.
En lo estrictamente deportivo, el rival no presenta grandes figuras. El mejor singlista local es Sanhui Shin (357°), seguido por Hyeon Chung (361°) y Soon Woo Kwon (481°). En dobles, Ji Sung Nam aparece como el más destacado desde el puesto 170°. En los papeles, los argentinos llegan con mayor rodaje internacional.
El ganador de la serie avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, que se disputará en septiembre, tras el US Open, y se cruzará con el vencedor del cruce entre India y Países Bajos, que también se jugará en febrero en Bangalore.
