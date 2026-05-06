Descubrí Argentina: el pueblo abandonado que llegó a ser un potencial gran proyecto turístico
En Argentina todavía existen rincones poco conocidos que esconden historias sorprendentes y paisajes capaces de transportar a otra época.
A lo largo de la histórica Ruta Nacional 40 aparecen destinos que conservan relatos únicos. Entre ellos se destaca un pequeño poblado abandonado ubicado en el norte de la provincia de San Juan que alguna vez soñó con convertirse en un gran proyecto agrícola y turístico.
Hoy, el lugar conserva ruinas, construcciones incompletas y un silencio que impacta a quienes llegan hasta allí. Lo que comenzó en la década del 70 como un ambicioso plan estatal para desarrollar la región quedó completamente interrumpido tras el golpe militar de 1976.
A pesar del paso del tiempo mantiene viva la memoria de las familias que intentaron construir una nueva vida en medio del paisaje árido sanjuanino, convirtiéndose actualmente en un sitio muy atractivo para quienes disfrutan del turismo histórico y las escapadas distintas.
Qué se puede hacer en Tucunuco
Visitar Tucunuco implica recorrer un escenario detenido en el tiempo. Entre los principales atractivos del lugar aparecen los restos de antiguas construcciones que todavía resisten el paso de los años.
Uno de los puntos más llamativos es la vieja iglesia de piedra, cuyos cimientos siguen en pie y reflejan el estilo arquitectónico de aquella época. También se pueden observar restos ferroviarios como el histórico piletón, vinculado a los antiguos proyectos de conectividad de la región.
El entorno desértico y el aislamiento convierten a este destino en una experiencia completamente diferente al turismo tradicional. Por eso, muchos viajeros llegan atraídos por la tranquilidad, la fotografía y la posibilidad de descubrir historias poco conocidas de Argentina.
Además, caminar entre las estructuras inacabadas permite imaginar cómo era la vida de las familias fundadoras que intentaron desarrollar este rincón del norte argentino.
Dónde queda Tucunuco
Tucunuco está ubicado dentro del departamento de Jáchal, en la provincia de San Juan. Se encuentra sobre el recorrido de la Ruta Nacional 40, a aproximadamente 50 kilómetros de San José de Jáchal.
Su ubicación lo transforma en una parada diferente dentro de uno de los trayectos turísticos más emblemáticos del país, especialmente para quienes disfrutan de las rutas escénicas y los pueblos con historia.
Cómo llegar a Tucunuco
Para llegar a Tucunuco desde Buenos Aires es necesario recorrer cerca de 1.200 kilómetros por la Ruta Nacional 40, atravesando varias provincias hasta ingresar al departamento de Jáchal. Desde allí, todavía quedan unos 50 kilómetros adicionales por caminos rurales hasta alcanzar el antiguo asentamiento.
Debido a que el lugar no cuenta con servicios básicos ni comercios, se recomienda viajar con provisiones, agua y combustible suficiente para toda la travesía. También es aconsejable realizar la visita durante el día para disfrutar mejor del paisaje y recorrer con tranquilidad este sitio cargado de historia.
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