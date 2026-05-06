Descubrí Argentina: el pueblo abandonado que llegó a ser un potencial gran proyecto turístico

El entorno desértico y el aislamiento convierten a este destino en una experiencia completamente diferente al turismo tradicional. Por eso, muchos viajeros llegan atraídos por la tranquilidad, la fotografía y la posibilidad de descubrir historias poco conocidas de Argentina.

Además, caminar entre las estructuras inacabadas permite imaginar cómo era la vida de las familias fundadoras que intentaron desarrollar este rincón del norte argentino.

Dónde queda Tucunuco

Tucunuco está ubicado dentro del departamento de Jáchal, en la provincia de San Juan. Se encuentra sobre el recorrido de la Ruta Nacional 40, a aproximadamente 50 kilómetros de San José de Jáchal.

Su ubicación lo transforma en una parada diferente dentro de uno de los trayectos turísticos más emblemáticos del país, especialmente para quienes disfrutan de las rutas escénicas y los pueblos con historia.

Cómo llegar a Tucunuco

Para llegar a Tucunuco desde Buenos Aires es necesario recorrer cerca de 1.200 kilómetros por la Ruta Nacional 40, atravesando varias provincias hasta ingresar al departamento de Jáchal. Desde allí, todavía quedan unos 50 kilómetros adicionales por caminos rurales hasta alcanzar el antiguo asentamiento.

Debido a que el lugar no cuenta con servicios básicos ni comercios, se recomienda viajar con provisiones, agua y combustible suficiente para toda la travesía. También es aconsejable realizar la visita durante el día para disfrutar mejor del paisaje y recorrer con tranquilidad este sitio cargado de historia.