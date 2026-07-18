Aseguran que la Argentina tiene luz verde de la FIFA para volver a exhibir la bandera de Malvinas

El jefe del grupo, Andrew Giuliani, cree que los jugadores argentinos tienen permitido expresar sus opiniones, replican los citados medios, por lo cual nadie podría pedir eventuales sanciones ni prohibirles hacer uso de ese derecho, como quiso hacer la ministra Monteoliva al considerar el reclamo como “mensaje de odio”.

De hecho, fue Giuliani quien, ante los reclamos ingleses y el rechazo de sectores afines al Reino Unido, horas después de la semifinal defendió el derecho de los jugadores a exhibir la bandera sobre Malvinas apelando a la Primera Enmienda, que protege en los Estados Unidos las libertades de expresión, de prensa, de reunión pacífica y el derecho a solicitar al gobierno la reparación de agravios.