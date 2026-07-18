Aseguran que la Argentina tiene luz verde de la FIFA para volver a exhibir la bandera de Malvinas
Según medios de los Estados Unidos, los jugadores de la Selección Argentina tendrían libertad para expresarse nuevamente sobre el reclamo de soberanía.
Mientras la Selección Argentina entrenó este sábado bajo la lluvia con la vista puesta en la final ante España que se disputará desde las 16 de este domingo, se conoció que habría luz verde de la FIFA para que los jugadores puedan exhibir nuevamente mensajes alusivos a las Islas Malvinas.
Como se sabe, las autoridades argentinas, con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva a la cabeza, había acordado con las autoridades de los Estados Unidos y de la FIFA para que en la semifinal ni público ni el plantel pudieran mostrar banderas o pancartas relacionadas al reclamo de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.
Sin embargo, tras la victoria 2-1 ante los ingleses, los jugadores hicieron gala de un verdadero sentimiento popular al levantar un trapo lanzado desde la tribuna con un mensaje explícito: “Las Malvinas son argentinas”, lo que motivó quejas por parte de Inglaterra y hasta de sectores del gobierno anarcocapitalista, que vieron desestimados sus acuerdos por los propios futbolistas.
Y ahora, luego de la polémica nacional y global y las imágenes que siguen dando la vuelta al mundo, el plantel podría mostrar sus ansias de soberanía en el MetLife Stadium de New Jersey, esta vez sin prohibiciones ni temor a eventuales sanciones.
Así lo revelaron medios estadounidenses como Sky Sports, señalando la Selección nacional recibió luz verde por parte del grupo de trabajo de la FIFA de la Casa Blanca para exhibir nuevamente su pancarta malvinera si gana la Copa del Mundo.
El jefe del grupo, Andrew Giuliani, cree que los jugadores argentinos tienen permitido expresar sus opiniones, replican los citados medios, por lo cual nadie podría pedir eventuales sanciones ni prohibirles hacer uso de ese derecho, como quiso hacer la ministra Monteoliva al considerar el reclamo como “mensaje de odio”.
De hecho, fue Giuliani quien, ante los reclamos ingleses y el rechazo de sectores afines al Reino Unido, horas después de la semifinal defendió el derecho de los jugadores a exhibir la bandera sobre Malvinas apelando a la Primera Enmienda, que protege en los Estados Unidos las libertades de expresión, de prensa, de reunión pacífica y el derecho a solicitar al gobierno la reparación de agravios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario