Para Adrián Ravier, Argentina es un "país bananero" por reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas

El mensaje, acompañado del hashtag #AMIA32años, refleja la postura oficial del gobierno provincial ante una de las heridas más profundas de la historia argentina reciente. El atentado, que causó 85 víctimas fatales y cientos de heridos, continúa siendo el mayor ataque terrorista en el país y permanece impune, con causas judiciales que se han extendido por décadas y que han estado plagadas de irregularidades y denuncias de encubrimamiento.

La declaración de Kicillof se inscribe en el reclamo histórico que diversos sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y la comunidad judía argentina renuevan cada aniversario. La exigencia de justicia es un punto de consenso transversal, aunque las interpretaciones sobre las responsabilidades y el avance de la investigación han generado controversias a lo largo de los años.