Para Adrián Ravier, Argentina es un "país bananero" por reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas
El vocero presidencial condicionó la recuperación de las islas al éxito económico interno y minimizó décadas de lucha diplomática.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, calificó a la Argentina como un "país bananero" en el marco del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. "Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas", sentenció el funcionario en la red social X.
Según su visión, el avance territorial está atado a un modelo de desarrollo interno: "Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores".
El mensaje del portavoz buscó capitalizar el fervor mundialista al celebrar la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que el seleccionado desplegó tras la victoria ante Inglaterra. Sin embargo, sus dichos contrastan con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien se había manifestado en contra de expresiones políticas en las tribunas.
Ravier citó a un columnista de The Guardian para sostener que "la única vía es la diplomática" y aludió a una exhortación de la OEA, omitiendo que la exigencia de diálogo bilateral es un mandato ininterrumpido desde la Resolución 2065 de Naciones Unidas (1965).
El mensaje Axel Kicillof a 32 años del atentado a la AMIA
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, utilizó sus redes sociales para conmemorar un nuevo aniversario del ataque terrorista contra la mutual judía AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. En su publicación en X (antes Twitter), el mandatario expresó que, "a 32 años del atentado a la AMIA, desde la Provincia de Buenos Aires seguimos exigiendo justicia y reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la paz y la memoria".
El mensaje, acompañado del hashtag #AMIA32años, refleja la postura oficial del gobierno provincial ante una de las heridas más profundas de la historia argentina reciente. El atentado, que causó 85 víctimas fatales y cientos de heridos, continúa siendo el mayor ataque terrorista en el país y permanece impune, con causas judiciales que se han extendido por décadas y que han estado plagadas de irregularidades y denuncias de encubrimamiento.
La declaración de Kicillof se inscribe en el reclamo histórico que diversos sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y la comunidad judía argentina renuevan cada aniversario. La exigencia de justicia es un punto de consenso transversal, aunque las interpretaciones sobre las responsabilidades y el avance de la investigación han generado controversias a lo largo de los años.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario