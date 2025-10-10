Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora serán las tormentas más fuertes y cuándo mejora
El Servicio Meteorológico Nacional y Metered mantienen sus probabilidades de lluvias y tormentas para el fin de semana largo en el AMBA.
El fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó con un día espectacular, con buenas condiciones del clima y temperaturas cada vez más altas en plena primavera, aunque parece inminente el regreso de las lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En sintonía con lo que fue una semana más que agradable en materia meteorológica, el viernes feriado se mantuvo con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que rondaron entre 13 y 29 grados, en la que fue hasta el momento la jornada más calurosa de la presente estación.
La del feriado podría ser, de acuerdo con el organismo, la última jornada con buen clima en el marco de un fin de semana largo que registraría precipitaciones. Es que el SMN prevé que sean inminentes las lluvias y tormentas en el AMBA.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
Se mantiene el pronóstico de precipitaciones para el sábado en Buenos Aires. Según el SMN, la jornada tendría cielo mayormente nublado y con probabilidades de tormentas fuertes en la noche; acompañado de marcas térmicas de entre 16 y 28 grados.
Según el sitio especializado Meteored, la tormenta llegaría entre las 20 y las 21 horas del sábado, con 50% de probabilidades.
Del mismo modo, la inestabilidad se mantendría el domingo, durante toda la jornada, de acuerdo con el SMN. El organismo mantiene su pronóstico de chaparrones en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche; con temperaturas de 14 de mínima y 18 de máxima, sintiéndose el descenso térmico.
A diferencia del organismo nacional, el portal especializado Meteored marca chances de "lluvia débil" a partir de las 17 horas, manteniéndose hasta la noche.
El SMN prevé que recién el lunes, en el reinicio de la semana, el tiempo se recomponga, en una jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, y parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.
