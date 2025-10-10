Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora serán las tormentas más fuertes y cuándo mejora

meteored lluvias Horarios de las lluvias y tormentas en Buenos Aires. Fuente: Meteored.

Del mismo modo, la inestabilidad se mantendría el domingo, durante toda la jornada, de acuerdo con el SMN. El organismo mantiene su pronóstico de chaparrones en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche; con temperaturas de 14 de mínima y 18 de máxima, sintiéndose el descenso térmico.

A diferencia del organismo nacional, el portal especializado Meteored marca chances de "lluvia débil" a partir de las 17 horas, manteniéndose hasta la noche.

El SMN prevé que recién el lunes, en el reinicio de la semana, el tiempo se recomponga, en una jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, y parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.