Cuál es la ventaja de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 según Jorge Valdano

seleccion argentina entrenamiento dybala gonzalez lautaro correa.jpg

"Argentina tiene una ventaja, que logró en los últimos dos años, y es que es un equipo, no una selección", indicó el ex DT de Real Madrid. "Encontró una armonía, se ríen juntos, lloran juntos, tienen a Messi como fuese Dios, y al ganar la última Copa América, Messi se ha liberado", señaló el exdelantero de Newell's Old Boys.

Para Valdano, Argentina "le puede ganar a cualquiera", pero de inmediato avisó que "tendrán problemas para ganarle a cualquier equipo europeo" debido a su poder físico, técnico y táctico.

seleccion argentina entrenamiento.jpg

"El fútbol cambió de escenario, ya no se aprende en la calle, se aprende en la academia. Y el salto de la calle a la academia, a Europa lo hizo mejor porque el fútbol europeo siempre fue académico. Y además por cuestiones económicas, porque la academia necesita de refacciones en las instalaciones", sostuvo.

Y agregó: "En Argentina o en Brasil, el salto a la academia ha sido demasiado largo y los ha empeorado individualmente, pero es una teoría mía", señaló Valdano a Benito, a quien hizo debutar en la primera división del Madrid en la temporada 1995/1996.