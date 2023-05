Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentina vs Uzbekistán

La preparación de Argentina se produjo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con amistosos ante República Dominicana y Japón. Los triunfos 4-0 y 2-1, respectivamente, dejaron entrever la base titular para el estreno en Santiago del Estero.

Argentina contará también con el plus del público: el Madre de Ciudades lucirá completo y será una motivación más para un plantel que buscará revertir lo ocurrido en Colombia.

seleccion sub 20 entrenamiento.jpg

UZBEKISTÁN, EL PRIMER RIVAL DE ARGENTINA

El rival será Uzbekistán, clasificado en su condición de campeón de Asia, que en sus tres partidos amistosos previos al Mundial ganó uno (3-0 vs República Dominacana) y perdió dos (4-1 vs Brasil y 2-0 vs Uruguay).

Una de las figuras del seleccionado asiático es Umarali Rakhmonaliev, quien milita en el Rubin Kazan de Rusia. Los dirigidos por Ravshan Khaydarov enfrentaron a la Argentina en un amistoso del 8 de septiembre de 2022 con derrota por 2 a 0 y afrontarán su quinta participación mundialista.

Sus mejores resultados fueron los cuartos de final en las ediciones de Turquía 2013 y Nueva Zelanda 2015.

sub 20 mundial

ARGENTINA VS UZBEKISTÁN: PROBABLES FORMACIONES

Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco; Máximo Perrone, Valentín Carboni y Mateo Tanlongo; Matías Soulé, Alejo Véliz y Juan Gauto. DT: Javier Mascherano.

Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco; Máximo Perrone, Valentín Carboni y Mateo Tanlongo; Matías Soulé, Alejo Véliz y Juan Gauto. Uzbekistán: Otabek Boymurodov; Diyorbek Ortikboev, Abdukodir Khusanov y Jakhongir Urozov; Zafarmurod Abdurahmatov, Bekhruz Askarov, Sherzod Esanov y Makhmud Makhamadzhonov; Umarali Rahmonaliyev, Abbosbek Fayzullayev y Pulatkhuzha Kholdorkhonov. DT: Ravshan Khaydarov.

CÓMO VER EN VIVO ARGENTINA VS UZBEKISTÁN

La televisación estará a cargo de TV Pública, TyC Sports, DirecTV. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.