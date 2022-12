Mundial de Qatar 2022: la provocación de un jugador de Francia antes de la final

Randal Kolo Muani el delantero sorpresa del seleccionado de Francia y autor del segundo gol ante Marruecos en semifinales manifestó que el capitán argentino Lionel Messi "es un gran jugador" pero que enfrentarlo en la final del Mundial de Qatar no le "cambia" la vida. "Messi es un gran jugador, lo miro desde joven y lo enfrenté con Nantes. Personalmente no me cambia mi vida", expresó en una conferencia de prensa, Kolo Muani.