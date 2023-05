Argentina vs. Uzbekistán: el fallo del VAR que se festejó como un gol

No obstante, la jugada fue revisada por el reconocido método tecnológico y, tras resolver lo advertido visualmente, el fallo del juez se escuchó en los altoparlantes: "No penalty!", que traducido es "no es penal".

Sumergidos en un silencio absoluto, los argentinos presentes escucharon la decisión final de los jueces del partido y festejaron como si hubiese sido un gol.

Cabe destacar que la novedad de conocer el fallo a través del altoparlante es una medida aprobada por la IFAB (International Football Association Board, que traducido es Junta de la Asociación Internacional de Fútbol) y fue utilizada por primera vez en el último Mundial de Clubes organizado en Marruecos.