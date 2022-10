Hablaron los hijos del conductor del auto en el que viajaba Juliana Gómez: qué dijeron

Por el accidente, Juliana, de 20 años, murió en el acto, mientras que las otras futbolistas resultaron heridas, al igual que el conductor, que fue trasladado por observación al hospital de Baradero.

Cerca de las doce de la noche, en la guardia del hospital se hicieron presentes la madre, el padre, un hermano y el tío de Juliana Gómez, quienes comenzaron a golpear fuertemente a López por considerarlo responsable de la muerte de la futbolista.

"El padre de Juliana Gómez lo golpeó dos veces con el tubo de oxigeno"

Según había contado López, el padre de Juliana Gómez lo golpeó dos veces con el tubo de oxigeno, provocándole dos coágulos en la cabeza. El hombre, de 75 años, estuvo consciente hasta el pasado viernes cuando su salud se complicó y murió este martes.

“Si bien todos saben que mi papá tenía 75 años, era un hombre muy activo. Estos viajes los hacía siempre, no es que ese sábado viajó por casualidad”, puntualizó Alejandra, una de las hijas de Ricardo.

Y prosiguió a detallar toda la conversación con su papá tras el accidente: “En el hospital me contó absolutamente todo lo que pasó: que había mucho viento, que las ráfagas de viento eran tan fuertes que lo sacaban de la ruta, también cuando pasaba otro auto o un camión; que de acompañante tenia a Juliana y que ella no se había puesto el cinturón, no se lo quería poner. Hasta que mi papá se enojó y a las malas ganas se lo puso”.

hijos ricardo lopez

“Me dijo que venía despacio, venía a 80, pero igual no podía controlar el auto. Habían parado y Juliana se cambió al asiento trasero y Tatiana pasó adelante. Él no corroboró si Juliana se había puesto el cinturón”, recordó Alejandra sobre las palabras de Ricardo López.

Y sobre el momento del accidente, contó: “Cuando volvieron a la ruta, en un tramo había una arboleda que frenó el viento. Él se confió y cuando salió de la arboleda fue cuando perdió la estabilidad del auto por una ráfaga del viento muy fuerte”.

"Ellas no le pidieron parar, pero él me dijo 'ahora que lo pienso, tendría que haber parado", recordó Alejandra sobre las palabras de Ricardo López e insistió en que el hombre "no se quedó dormido".

En tanto, Ricardo López hijo contó a los medios que cuando ocurrió el accidente, su padre le indicó a los oficiales que estaba bien. “A mi papá lo llevan a observación y cuando estaba ahí llegó la familia (de Juliana). Le pegaron con un tubo de oxigeno en la cabeza, que es donde tiene las dos contusiones”.

“El médico me dijo que estaba consciente y que podía hablar. Él me reconoció y me relató todo esto que les estamos contando. No tenía ninguna enfermedad, siempre manejó en la ruta, estaba acostumbrado”, agregó el hombre.

En tanto Alejandra, hija de López, indicó que los agresores y familiares de la futbolista “estaban detenidos, los liberaron para que vayan al entierro de Juliana, así que hoy están libres. No se acercaron ni nos contactaron”.

El fiscal Vicente Gómez, a cargo de la UFI N.º 9 de Baradero aguarda al informe de la autopsia que se le realizó al cuerpo de López para determinar qué provocó la muerte del dirigente.