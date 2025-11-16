Argentinos Juniors dio el golpe y venció 2-1 a Estudiantes en La Plata
El Bicho superó 2-1 al Pincha como visitante, llegó a 24 puntos y se metió en octavos. Estudiantes quedó octavo con 21 y depende de que Huracán no le gane a Barracas.
Argentinos Juniors dio uno de los grandes golpes de la última fecha del Torneo Clausura al derrotar 2-1 a Estudiantes de La Plata en UNO. El equipo de Nicolás Diez se jugaba una final y respondió con personalidad para meterse entre los 16 mejores del certamen.
El 1-0 llegó a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Hernán López Muñoz definió con jerarquía tras una gran jugada colectiva. Argentinos dominó largos pasajes de la etapa inicial y se fue al descanso con una ventaja merecida.
En el segundo tiempo el Pincha salió decidido a buscar el empate y lo consiguió con un golazo de Joaquín Tobio Burgos a los 18 minutos, un derechazo tremendo que dejó sin chances al arquero del Bicho. Sin embargo, la alegría duró un suspiro: apenas un minuto después, Alan Lescano apareció para empujar la pelota y marcar el 2-1 definitivo. Argentinos volvió a golpear rápido y recuperó la ventaja en un momento caliente del partido.
Hernán López Muñoz abrió el marcador para el Bicho en La Plata:
Tobio Burgos y un tremendo golazo para el 1-1 del Pincha:
Alan Lescano, un minuto después, puso el 2-1 de Argentinos Juniors:
Con este triunfo, Argentinos Juniors llegó a 24 puntos, quedó quinto y se aseguró un lugar en los octavos de final. Estudiantes, en cambio, quedó octavo con 21 unidades y ahora depende del duelo del lunes entre Barracas Central (22) y Huracán (19).
-
Si Huracán gana, superará al Pincha y lo dejará afuera.
Si Barracas suma, el equipo de Eduardo Domínguez clasifica.
Estudiantes vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones de Estudiantes vs. Argentinos
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Estudiantes vs. Argentinos: datos del partido
- Hora: 20.15
- TV: TNT Sports Premium, HBO Max (suscripción pack fútbol)
- Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi
- Árbitro: Luis Lobo Medina
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario