Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Estudiantes de La Plata
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio José Dellagiovanna será el escenario que cerrará la Fecha 15 del Torneo Clausura este domingo a las 21:30. Tigre recibe a Estudiantes de La Plata en un encuentro donde ambos se juegan la consolidación de sus aspiraciones en la zona de playoffs.
El Matador, bajo la conducción de Diego Dabove, se presenta con una curiosa estadística: lleva siete partidos invicto, pero esta racha se basa principalmente en el empate. La reciente igualdad sin goles ante Belgrano fue la cuarta consecutiva, confirmando la dificultad del equipo para sumar de a tres (solo dos victorias en las últimas diez presentaciones).
Pese a este "síndrome del empate", Tigre se mantiene vivo en la pelea y necesita urgentemente una victoria que le permita afianzarse y despegarse en la zona de clasificación.
El Pincha llega a Victoria bajo presión. Tras el envión anímico de ganar el clásico platense, el equipo cayó 2-1 ante Boca en un partido que comprometió seriamente su pase a playoffs.
La derrota no solo fue deportiva; el encuentro ante el Xeneize estuvo rodeado de polémica arbitral, lo que encendió la furia del arquero Fernando Muslera. Estudiantes está obligado a pasar página y sumar inmediatamente para asegurar su boleto a octavos de final. Para complicar su misión, el equipo de La Plata tendrá la sensible baja de Gabriel Neves, expulsado en el último compromiso.
Probables formaciones del encuentro
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Braian Martínez; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrilo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
