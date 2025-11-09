Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Estudiantes de La Plata

La derrota no solo fue deportiva; el encuentro ante el Xeneize estuvo rodeado de polémica arbitral, lo que encendió la furia del arquero Fernando Muslera. Estudiantes está obligado a pasar página y sumar inmediatamente para asegurar su boleto a octavos de final. Para complicar su misión, el equipo de La Plata tendrá la sensible baja de Gabriel Neves, expulsado en el último compromiso.