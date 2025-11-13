Un dirigente de Galatasaray destrozó a Mauro Icardi: "No puede correr ni perder el exceso de peso"
El delantero fue criticado tras la última derrota del líder turco y su continuidad volvió a estar en duda. Un equipo de Argentina habría consultado condiciones, mientras Milan también sigue de cerca su situación.
La derrota de Galatasaray ante Kocaelispor por 1-0 encendió las alarmas en Estambul. Aunque el conjunto dirigido por Okan Buruk se mantiene como líder de la Superliga turca con 29 puntos y en zona de clasificación a los playoffs de la Champions League, el clima interno se tensó luego de una reunión dirigencial en la que Mauro Icardi fue uno de los apuntados.
Según reveló el diario Hurriyet, durante el encuentro del Consejo del club, el dirigente Turcan Bolayr tomó la palabra con tono vehemente y lanzó críticas hacia varias figuras del plantel, entre ellas el capitán argentino. “No puede correr, no puede perder el exceso de peso, pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser! El futbolista es un soldado... Si no hacés esto, no podés jugar en Galatasaray”, habría declarado ante los presentes.
Bolayr también remarcó que, a su entender, el delantero “no está apto para disputar 90 minutos”, pese a haber recuperado continuidad tras su lesión ligamentaria. En medio del tenso intercambio, el presidente Dursun Özbek intentó calmar las aguas, aunque el dirigente insistió en que “no estaba diciendo nada incorrecto”.
El exdelantero de PSG, de 32 años, lleva 67 goles y 22 asistencias en 102 partidos con Galatasaray, además de cinco títulos desde su llegada en 2022. Sin embargo, su futuro es incierto y su contrato termina a fin de temporada. En ese contexto, varios clubes comenzaron a sondear su situación.
De acuerdo a medios turcos, Estudiantes de La Plata habría consultado condiciones para un posible regreso al fútbol argentino, con el aval del presidente Juan Sebastián Verón, mientras que América de México también mostró interés, aunque sin avanzar.
A la par, desde Arabia Saudita, el NEOM SC habría acercado una oferta cercana a 10 millones de euros anuales, y desde Italia, Tuttosport informó que Milan sigue de cerca al delantero, lo que generaría un condimento especial: sería un regreso al fútbol italiano, pero con la camiseta del clásico rival del Inter, club donde fue ídolo y capitán.
