Un dirigente de Galatasaray destrozó a Mauro Icardi: "No puede correr ni perder el exceso de peso"

La derrota de Galatasaray ante Kocaelispor por 1-0 encendió las alarmas en Estambul. Aunque el conjunto dirigido por Okan Buruk se mantiene como líder de la Superliga turca con 29 puntos y en zona de clasificación a los playoffs de la Champions League, el clima interno se tensó luego de una reunión dirigencial en la que Mauro Icardi fue uno de los apuntados.