¿China Suárez en UNO? Desde Turquía señalan que Estudiantes busca a Mauro Icardi
Sin anuncios rimbombantes ni negociaciones formales, en clubes turcos dan por hecho que el Pincha consultó por la situación del delantero.
El rumor que viajó desde Estambul sorprendió al ambiente local: según portales turcos, Estudiantes habría preguntado por la situación contractual de Mauro Icardi, figura del Galatasaray y uno de los atacantes argentinos más destacados del último tiempo.
No hay nada cerrado, ni charlas avanzadas, ni acuerdos escondidos: apenas un sondeo, pero suficiente para que la noticia se instalara en las últimas horas.
La realidad es que cualquier operación por Icardi es, a priori, difícil. El delantero tiene vínculo hasta 2026 en Turquía y hay clubes de Arabia Saudita que lo siguen desde hace meses con ofertas económicamente muy superiores a lo que puede manejar cualquier institución sudamericana.
Por eso mismo, el simple hecho de hacer una consulta ya marca un rasgo: Estudiantes está atento a oportunidades y no descarta, al menos en los papeles, ir detrás de jugadores de calibre internacional.
Sin entrar en especulaciones sobre reacciones del público ni escenarios que todavía no existen, lo único verificable es que el sondeo trascendió y que la dirigencia albirroja mantiene su estilo habitual de trabajo: discreción, análisis y la posibilidad de explorar casos que en otros mercados se mirarían de lejos. No se conocen más detalles porque no los hay, y desde el club no hubo comunicados oficiales al respecto.
En paralelo, la mención al nombre de Icardi arrastró el inevitable costado mediático. En redes, algunos usuarios volvieron a recordar viejas historias extrafutbolísticas que rodean al delantero, incluida la relación con la China Suárez, lo que derivó en chicanas y comentarios irónicos. Más allá de ese ruido, lo concreto es que Estudiantes se permitió consultar por un jugador de primer nivel, aun sabiendo que el escenario económico obliga a la cautela.
La historia, por ahora, no pasa de ahí: un llamado, un rumor que tomó vuelo y un club que mantiene una línea de gestión seria, sin prometer lo que no puede cumplir, pero sin dejar de mirar alto cuando aparece la chance de hacerlo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario