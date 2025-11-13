¿China Suárez en UNO? Desde Turquía señalan que Estudiantes busca a Mauro Icardi

Sin entrar en especulaciones sobre reacciones del público ni escenarios que todavía no existen, lo único verificable es que el sondeo trascendió y que la dirigencia albirroja mantiene su estilo habitual de trabajo: discreción, análisis y la posibilidad de explorar casos que en otros mercados se mirarían de lejos. No se conocen más detalles porque no los hay, y desde el club no hubo comunicados oficiales al respecto.

En paralelo, la mención al nombre de Icardi arrastró el inevitable costado mediático. En redes, algunos usuarios volvieron a recordar viejas historias extrafutbolísticas que rodean al delantero, incluida la relación con la China Suárez, lo que derivó en chicanas y comentarios irónicos. Más allá de ese ruido, lo concreto es que Estudiantes se permitió consultar por un jugador de primer nivel, aun sabiendo que el escenario económico obliga a la cautela.

La historia, por ahora, no pasa de ahí: un llamado, un rumor que tomó vuelo y un club que mantiene una línea de gestión seria, sin prometer lo que no puede cumplir, pero sin dejar de mirar alto cuando aparece la chance de hacerlo.