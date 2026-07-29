Argentinos Juniors goleó a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto también comenzó el campeonato con una sonrisa. En condición de local derrotó por 1-0 a Tigre gracias al gol convertido por su capitán, Sergio Ojeda, y logró cortar una extensa racha sin victorias en el torneo. Ese triunfo tuvo un valor especial para el conjunto cordobés, ya que no conseguía imponerse por el campeonato desde el 26 de febrero, cuando había superado por 2-0 a Huracán.

La victoria en el debut representó un importante impulso anímico para un plantel que buscará consolidarse durante la segunda parte de la temporada.

Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura 2026: formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT : Nicolás Diez .

Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. : . Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC): otros datos