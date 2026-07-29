Argentinos Juniors goleó a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026
El "Bicho" alcanzó su segunda victoria al hilo, con un contundente 3-0 y extendió su gran arranque en el certamen doméstico.
Argentinos Juniors goleó 3-0 este martes Estudiantes de Río Cuarto en uno de los encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.
En el estadio Diego Armando Maradona se enfrentaron dos equipos que iniciaron el certamen con triunfos, por lo que ambos intentaban sostener el buen comienzo y continuar entre los protagonistas de la competencia.
Sin embargo, fue el dueño de casa el que se impuso, con los tantos de Gastón Verón, Matías Giménez y Hernán López Muñoz.
El conjunto de La Paternal dejó una muy buena imagen en su debut. En una de las presentaciones más atractivas de la primera jornada, derrotó por 3-2 a Sarmiento en Junín luego de un encuentro cambiante que se resolvió sobre el final gracias a un gol agónico de Diego Porcel.
El Bicho mostró una propuesta ofensiva que le permitió quedarse con tres puntos importantes como visitante. Sin embargo, el héroe de aquella victoria no podrá estar presente en este compromiso. Luego de convertir el gol del triunfo, Porcel celebró quitándose la camiseta, recibió la segunda tarjeta amarilla y terminó expulsado, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión frente al conjunto cordobés.
Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto también comenzó el campeonato con una sonrisa. En condición de local derrotó por 1-0 a Tigre gracias al gol convertido por su capitán, Sergio Ojeda, y logró cortar una extensa racha sin victorias en el torneo. Ese triunfo tuvo un valor especial para el conjunto cordobés, ya que no conseguía imponerse por el campeonato desde el 26 de febrero, cuando había superado por 2-0 a Huracán.
La victoria en el debut representó un importante impulso anímico para un plantel que buscará consolidarse durante la segunda parte de la temporada.
Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura 2026: formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC): otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Felipe Viola.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: ESPN Premium.
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