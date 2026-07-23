Argentinos Jrs también mostró la bandera de "Las Malvinas son argentinas" en el arranque del Torneo Clausura

La bandera que emocionó a Lanús: hinchas de Cienciano desplegaron un "Las Malvinas son argentinas"

En la previa del encuentro entre Lanús y Cienciano por Copa Sudamericana, disputado en La Fortaleza, un grupo de hinchas del conjunto peruano desplegó una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", gesto que fue celebrado por los simpatizantes locales y rápidamente generó repercusión.

La escena se produjo mientras ambos equipos se preparaban para disputar el partido de ida de los dieciseisavos de final del certamen continental. El mensaje, acompañado por aplausos desde distintos sectores del estadio, reflejó un gesto de reconocimiento y fraternidad entre ambas parcialidades.