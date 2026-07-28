Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura

En la otra vereda, el conjunto cordobés llega con la moral en alto tras superar 1-0 a Tigre con gol de su capitán, Sergio Ojeda. Esta victoria no solo significó un arranque ideal, sino que también le permitió cortar una sequía de triunfos en el torneo local que se arrastraba desde febrero. Ahora, el León del Imperio afrontará una prueba de fuego en un escenario siempre complejo para afianzar su recuperación.