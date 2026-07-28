Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura.
Argentinos Juniors y Estudiantes de Río Cuarto se medirán este martes a las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones entre dos equipos que arrancaron el certamen con el pie derecho.
El Bicho viene de protagonizar un vibrante 3-2 como visitante ante Sarmiento en Junín, sellado con un gol agónico de Diego Porcel. Sin embargo, el atacante no podrá ser de la partida en La Paternal: fue expulsado por sacarse la camiseta en el festejo de aquel tanto y deberá cumplir una jornada de suspensión.
En la otra vereda, el conjunto cordobés llega con la moral en alto tras superar 1-0 a Tigre con gol de su capitán, Sergio Ojeda. Esta victoria no solo significó un arranque ideal, sino que también le permitió cortar una sequía de triunfos en el torneo local que se arrastraba desde febrero. Ahora, el León del Imperio afrontará una prueba de fuego en un escenario siempre complejo para afianzar su recuperación.
Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura 2026: formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC)
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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