Argentinos Juniors le ganó a Aldosivi y llegó a lo más alto de su zona en Torneo Clausura
El Bicho lo dio vuelta en La Paternal con un tiro libre magistral del volante que jugará en Vasco da Gama. El equipo de Nicolás Diez trepó a lo más alto de las posiciones.
Argentinos Juniors sacó adelante un partido trabajoso en La Paternal y ratificó su gran presente en el fútbol argentino. Por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, el conjunto local derrotó 2-1 a Aldosivi de Mar del Plata, un resultado que le permite escalar a la cima de su grupo y hundir aún más al equipo visitante en una profunda racha negativa.
El desarrollo del encuentro comenzó con sorpresa en el Estadio Diego Armando Maradona. El Tiburón dio el primer golpe de la tarde gracias a la definición de Andrés Vombergar, quien puso en ventaja al elenco marplatense y encendió las alarmas en el dueño de casa. Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Diez reaccionaron a tiempo en la etapa complementaria para dar vuelta la historia ante su gente.
A los 9 minutos del segundo tiempo llegó el momento más emotivo y brillante de la jornada. Alan Lescano ejecuto un impresionante tiro libre de zurda que se clavo en el arco rival para comenzar la remontada del Bicho. El golazo tuvo sabor a despedida definitiva: la dirigencia de Argentinos Juniors compró el 50% restante del pase a Gimnasia de La Plata en 2 millones de dólares para completar el 100% de la ficha y acordó la venta total del mediocampista a Vasco da Gama de Brasil a cambio de 9 millones de dólares.
Con esta victoria que terminó culminando Gonzalo Verón, el Bicho se ubicó en lo más alto de la Zona B con 16 unidades, consolidándose como uno de los principales candidatos a pelear el título. Panorama completamente opuesto vive el conjunto marplatense, que no logra levantar cabeza y acumula una preocupante racha de 23 partidos sin ganar por la competencia local, manteniéndose en el último lugar de la tabla con apenas 2 puntos.
Pensando en lo que viene para la octava jornada del certamen, Argentinos Juniors buscará defender el liderazgo cuando visite a Barracas Central. Por su parte, Aldosivi regresará a Mar del Plata golpeado con la urgencia de sumar de a tres cuando reciba a Banfield.
Andrés Vombergar puso el 1-0 para el Bicho:
Golazo de Alan Lescano para poner el 1-1:
Gastón Verón y un tremendo cabezazo para el 2-1:
Argentinos vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
Formaciones de Argentinos vs. Aldosivi por el Torneo Clausura - Zona B
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Facundo Oreja.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: Nicolás Lamolina.
TV: TNT Sports.
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