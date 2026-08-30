Argentinos Juniors le ganó a Aldosivi y llegó a lo más alto de su zona en Torneo Clausura

A los 9 minutos del segundo tiempo llegó el momento más emotivo y brillante de la jornada. Alan Lescano ejecuto un impresionante tiro libre de zurda que se clavo en el arco rival para comenzar la remontada del Bicho. El golazo tuvo sabor a despedida definitiva: la dirigencia de Argentinos Juniors compró el 50% restante del pase a Gimnasia de La Plata en 2 millones de dólares para completar el 100% de la ficha y acordó la venta total del mediocampista a Vasco da Gama de Brasil a cambio de 9 millones de dólares.