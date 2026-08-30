Independiente vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
El "Rojo" recibe en Avellaneda a una de las revelaciones del torneo, que se ubica en la segunda posición de la Zona A con 12 unidades. Los detalles en la nota.
Independiente recibe a Gimnasia de Mendoza este domingo, desde las 19:15, en el marco de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro tendrá lugar en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y contará con la transmisión de ESPN Premium. El árbitro del partido será Sebastián Zunino, quien estará acompañado por Adrián Delbarba y Juan Ricciardi como asistentes. Además, en el VAR estará Adrián Franklin.
El "Rojo" llega al compromiso después de empatar 1-1 ante Independiente Rivadavia en la última fecha, en lo que fue el debut de Jadson Viera. Ahora, el elenco de Avellaneda buscará volver a la victoria en condición de local para seguir dentro de la zona de clasificación a los playoffs.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza viene de vencer 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata y se ubica segundo en la Zona A, con 12 puntos. El "Lobo" mendocino, una de las revelaciones del Clausura, intentará prolongar su buen momento y sumar nuevamente como visitante para mantenerse en los primeros puestos.
Esteban Fernández abrió el marcador para el visitante a los 42 minutos del primer tiempo:
Independiente vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
Formaciones de Independiente vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura - Zona A
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Gabriel Ávalos. DT: Jadson Viera.
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Horario y televisación
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Hora: 19:15.
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Adrián Franklin.
TV: ESPN Premium.
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