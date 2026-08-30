Independiente vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Independiente recibe a Gimnasia de Mendoza este domingo, desde las 19:15, en el marco de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro tendrá lugar en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y contará con la transmisión de ESPN Premium. El árbitro del partido será Sebastián Zunino, quien estará acompañado por Adrián Delbarba y Juan Ricciardi como asistentes. Además, en el VAR estará Adrián Franklin.