Tigre vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Matador" recibe en Victoria a Barracas Central, con el objetivo de ganar para mantenerse en los puestos de vanguardia de la Zona B. Los detalles en la nota.
Tigre y Barracas Central juegan este lunes, desde las 21:15, en el José Dellagiovanna, en el marco de la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro será transmitido por ESPN Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, acompañado por Juan Pablo Belatti y Diego Martin como asistentes. Además, Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.
El "Matador" llega tercero en la Zona B, con 11 puntos, y atraviesa un buen presente en el campeonato, ya que acumula tres partidos sin perder. En su última presentación, venció 2-1 a Central Córdoba en Victoria, con goles de Mauro Méndez y Santiago López. Ahora, buscará un triunfo que le permita seguir en los puestos de vanguardia del torneo.
Por su parte, Barracas Central suma nueve unidades y se ubica séptimo, aunque llega golpeado: perdió sus últimos tres encuentros del Clausura y viene de quedar eliminado de la Copa Argentina, tras caer 3-1 ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final. El "Guapo" buscará dejar atrás esa eliminación y recuperar terreno en el torneo local.
Formaciones de Tigre vs. Barracas Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Hora y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
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