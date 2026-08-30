Tigre vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Matador" llega tercero en la Zona B, con 11 puntos, y atraviesa un buen presente en el campeonato, ya que acumula tres partidos sin perder. En su última presentación, venció 2-1 a Central Córdoba en Victoria, con goles de Mauro Méndez y Santiago López. Ahora, buscará un triunfo que le permita seguir en los puestos de vanguardia del torneo.