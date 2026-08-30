El curioso dato estadístico sobre el debut de Leonardo Ponzio en River que se estiró tras la victoria
Una curiosa estadística climática vinculada a los estrenos de los entrenadores del Millonario cobró fuerza en las redes sociales tras el 3-2 en el Florencio Sola.
El estreno de Leonardo Ponzio en el banco de River dejó mucho más que tres puntos clave para la tabla de posiciones. Tras la sufrida victoria por 3-2 frente a Banfield en el Estadio Florencio Sola, un insólito dato estadístico comenzó a circular con fuerza entre los hinchas en las redes sociales, relacionando el debut del León con una marca histórica vinculada insólitamente al clima.
La curiosidad fue expuesta inicialmente por la cuenta especializada @lahistoriaderiver en la previa del encuentro en el Sur. La publicación advertía que, en la era profesional, existía una lista muy acotada de directores técnicos de la institución que habían hecho su presentación oficial en jornadas con registros térmicos específicos. Una vez consumado el triunfo del elenco de Núñez en la séptima fecha del Torneo Clausura, el registro se actualizó y desató el furor de los fanáticos.
El dato viral de River, el debut de Ponzio y la racha de los DTs con clima templado
Con la victoria consumada, la estadística confirmó que ya son cinco los entrenadores de River que iniciaron su ciclo oficial en días con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18° (tomando un margen de tolerancia de ±2°). La efectividad en este escenario es categórica: el cien por ciento de ellos se quedó con la victoria en su primer examen.
El historial lo inauguró el húngaro Jeno Medgyessy en 1934 con un 1-0 ante Chacarita (11,5° / 19,9°), seguido ese mismo año por Arnoldo Watson Hutton en el 1-0 sobre Independiente (11° / 19,7°). Décadas más tarde, Ángel Amadeo Labruna mantuvo la tendencia en 1963 al superar 2-1 a Racing (11,7° / 16,2°), mientras que José Manuel Moreno hizo lo propio en 1964 derrotando 1-0 a Argentinos Juniors (10,1° / 19°).
Esta particular coincidencia encontró su quinto capítulo en 2026 de la mano de Ponzio, quien en una jornada con marcas de 12° y 18° estiró la racha positiva gracias a los goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa. El Millonario buscará extender el envión futbolístico en la próxima jornada cuando reciba a Independiente Rivadavia en el Monumental.
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