El curioso dato estadístico sobre el debut de Leonardo Ponzio en River que se estiró tras la victoria

La curiosidad fue expuesta inicialmente por la cuenta especializada @lahistoriaderiver en la previa del encuentro en el Sur. La publicación advertía que, en la era profesional, existía una lista muy acotada de directores técnicos de la institución que habían hecho su presentación oficial en jornadas con registros térmicos específicos. Una vez consumado el triunfo del elenco de Núñez en la séptima fecha del Torneo Clausura, el registro se actualizó y desató el furor de los fanáticos.