Argentinos Juniors presentó a Enzo Pérez: "Jerarquía"

También trascendió la insistencia del entrenador Nicolás Diez fue determinante para que la dirigencia mejorara la oferta inicial y convenciera al jugador. De esta manera, Argentinos suma a un bicampeón de América (Estudiantes 2009 y River 2018).

El "Bicho" se prepara para un calendario exigente. Enzo Pérez será la pieza fundamental para afrontar la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde el conjunto de La Paternal deberá medirse ante Barcelona de Guayaquil.

La llegada de Pérez a "El Semillero del Mundo" se da luego de un último ciclo en River donde perdió protagonismo. Pese a haber recuperado la titularidad en los últimos encuentros del Clausura, la decisión de Marcelo Gallardo de no contar con él para el nuevo proyecto aceleró su salida del club de sus amores.