Argentinos Juniors presentó a Enzo Pérez: "Jerarquía"
El mediocampista próximo a cumplir 40 años se convirtió este martes, de forma oficial, como nuevo jugador del "Bicho".
Tras su salida de River, Enzo Pérez selló este martes su vínculo oficial con Argentinos Juniors y fue presentado como uno de los refuerzos clave de cara a una temporada que lo tiene al equipo participando del repechaje de la Copa Libertadores 2026.
El experimentado volante llega al equipo de La Paternal en condición de libre para reforzar el mediocampo de cara a una temporada donde el gran objetivo será la escena internacional.
En este marco, el "Bicho" presentó a su flamante incorporación en redes sociales bajo el concepto de "Jerarquía" y el emoji de un cerebro, destacando la inteligencia táctica del mendocino.
"Enzo Pérez es nuevo jugador de #ElSemilleroDelMundo. Llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Enzo!", escribió la cuenta oficial del club de La Paternal.
De esta manera, en el detalle de su llegada, se conoció que Enzo Pérez, que en febrero cumplirá 40 años, firmó un contrato por un año, hasta diciembre, bajo un esquema de productividad.
También trascendió la insistencia del entrenador Nicolás Diez fue determinante para que la dirigencia mejorara la oferta inicial y convenciera al jugador. De esta manera, Argentinos suma a un bicampeón de América (Estudiantes 2009 y River 2018).
El "Bicho" se prepara para un calendario exigente. Enzo Pérez será la pieza fundamental para afrontar la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde el conjunto de La Paternal deberá medirse ante Barcelona de Guayaquil.
La llegada de Pérez a "El Semillero del Mundo" se da luego de un último ciclo en River donde perdió protagonismo. Pese a haber recuperado la titularidad en los últimos encuentros del Clausura, la decisión de Marcelo Gallardo de no contar con él para el nuevo proyecto aceleró su salida del club de sus amores.
