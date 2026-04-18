Argentinos Juniors vs Atlético Tucumán por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Bicho recibe al Decano por la fecha 15 del certamen en un duelo clave pensando en la clasificación a la próxima instancia.
Argentinos Juniors y Atlético Tucumán se enfrentarán este sábado en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Ambos equipos necesitan sumar en la recta final de la fase regular para no complicar sus aspiraciones de meterse en la próxima ronda.
El conjunto de La Paternal llega a este compromiso con la obligación de hacerse fuerte como local para sostenerse en zona de clasificación, mientras que el Decano intentará dar el golpe fuera de casa para acercarse a los puestos de privilegio en su grupo.
Argentinos Juniors arriba a este encuentro con la intención de mantener la regularidad en este tramo decisivo del certamen. El Bicho sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere asegurar su lugar en la siguiente fase.
Por su parte, Atlético Tucumán también llega con la necesidad de sumar luego de una campaña que lo mantiene expectante. El equipo del norte buscará aprovechar su oportunidad para llevarse un buen resultado como visitante.
Datos del partido
Hora: 21:45
TV: TNT Sports
Estadio: Diego Armando Maradona
Árbitro: Bruno Amiconi
Formaciones
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Iván Morales y Emiliano Viveros o Facundo Jainikoski.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Leonel Vega, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz.
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