El "Bicho" llega a esta instancia después de finalizar en el segundo puesto de la Zona B, con una campaña que le permitió asegurarse la localía en los octavos de final. El equipo dirigido por Nicolás Diez buscará recuperarse de la derrota por 2-0 ante Huracán en la última fecha de la fase regular y aprovechar el respaldo de su gente para avanzar a los cuartos de final.