Argentinos Juniors vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Rojo" visita La Paternal con la ilusión de dar el golpe y meterse en los cuartos de final del certamen. El ganador se enfrentará a Vélez o Belgrano.
Argentinos Juniors recibe a Independiente este sábado, desde las 17, en el estadio Diego Armando Maradona, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará a partido único, será televisado por TNT Sports y tendrá a Jorge Baliño como árbitro principal, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.
El "Bicho" llega a esta instancia después de finalizar en el segundo puesto de la Zona B, con una campaña que le permitió asegurarse la localía en los octavos de final. El equipo dirigido por Nicolás Diez buscará recuperarse de la derrota por 2-0 ante Huracán en la última fecha de la fase regular y aprovechar el respaldo de su gente para avanzar a los cuartos de final.
Por su parte, el elenco de Avellaneda, que terminó séptimo en la Zona A, viene de vencer 2-1 a Deportivo Riestra y buscará prolongar su buen cierre de la primera etapa con un triunfo como visitante que le permita meterse entre los mejores ocho del certamen.
El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del cruce entre Vélez y Belgrano. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Independiente por el Torneo Clausura
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Franco Vázquez; Facundo Gutiérrez, Nicolás Oroz, Facundo Carrizo; Gastón Verón, Diego Porcel y Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.
- Independiente: Santiago Mele; Juan Arrayago, Sebastián Valdez, Nahuel Banegas, Santiago Arias; Mateo Pérez, Maximiliano Meza, Iván Marcone; Santiago Montiel, Chimy Ávila y Josías Palais. DT: Jadson Viera.
Horario y televisación
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Horario: 17:00.
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Jorge Baliño.
VAR: Fernando Echenique.
TV: TNT Sports.
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