El "Canalla" afronta el compromiso con la ventaja de jugar en condición de local, luego de completar una gran fase regular: terminó como líder de la Zona B, con 34 puntos, producto de cinco victorias consecutivas en el cierre de la primera etapa. Ahora, buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final y mantener vigente la ilusión de pelear por el título.