Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Canalla" culminó en lo más alto de la Zona B y recibe a Gimnasia en el Gigante de Arroyito con la ilusión de avanzar a los cuartos de final.
Rosario Central recibe a Gimnasia de Mendoza este domingo, desde las 16, en el estadio Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.
El "Canalla" afronta el compromiso con la ventaja de jugar en condición de local, luego de completar una gran fase regular: terminó como líder de la Zona B, con 34 puntos, producto de cinco victorias consecutivas en el cierre de la primera etapa. Ahora, buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final y mantener vigente la ilusión de pelear por el título.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza consiguió su objetivo de meterse entre los ocho mejores de la Zona A y tendrá un desafío exigente en Rosario. El conjunto conducido por Darío Franco finalizó en el octavo puesto, con 22 unidades, y consiguió el último boleto disponible para los playoffs en su grupo.
El encuentro se jugará a eliminación directa. En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales. El ganador de este cruce enfrentará a Defensa y Justicia o Barracas Central.
Formaciones de Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Juan Giménez o Sebastián Zaracho, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Gonzalo Guiffrey, Ezequiel Muñoz y Leandro Carrera; Lucas Paredes, Elías Fernández, Federico Antonini, Franco Lencioni y Matías Recalde; Agustín Módica e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Horario y televisación
-
Horario: 16:00.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Germán Delfino.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario