Una energía levemente favorable si la final se define por penales

si la final se define Un trígono del Sol a la Luna , que el autor vincula con la “coronación”

, que el autor vincula con la “coronación” La Luna, que vuelve al mismo grado que tenía el día de su debut en esta Sudamericana, en la casa asociada a los títulos internacionales

Para Atlético Mineiro también marca señales a favor, como un trígono de la Luna al Sol en la casa vinculada con la competencia.

Por qué importan los 30 segundos

El punto central del hilo: si el partido arranca 30 segundos o más tarde de lo previsto, los ascendentes cambian de signo. En ese caso, Boca pasaría a estar representado por Sagitario y Atlético Mineiro, por Géminis.

Según esa lectura, la balanza vuelve a inclinarse hacia el Xeneize, por la posición de Júpiter, el regente de Sagitario. El propio autor aclaró que la astrología estudia simbolismos y tendencias, y que la final se define en la cancha.