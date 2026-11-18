Los 30 segundos que, según la astrología, pueden cambiar la historia de Boca en la final de la Sudamericana
Un análisis astrológico viral sobre la final entre Boca y Atlético Mineiro advierte que una demora de 30 segundos en el inicio cambiaría todo.
La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro también se juega en las redes. En las últimas horas se viralizó un hilo del usuario @Lodicelaluna, que analizó el partido con la astrología y llegó a una conclusión llamativa: según su lectura, una demora de 30 segundos en el inicio podría cambiar la historia.
La carta astral de la final entre Boca y Atlético Mineiro
El análisis parte de la carta del horario de inicio previsto. Ahí, Boca aparece representado por Escorpio, un signo que el autor asocia con la garra, la intensidad y las ganas de ir a buscar el resultado. Atlético Mineiro, por Tauro, que relaciona con la paciencia y el equilibrio.
Como los dos son signos fijos, el autor anticipa una final cerrada, de mucho estudio y pocos espacios. Con el horario original, su conclusión final es una “pequeña inclinación” a favor del Galo, aunque en otro tramo del hilo había visto una ventaja leve para el equipo argentino.
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Las señales a favor de Boca en la final de la Copa Sudamericana
El hilo destaca varios datos para Boca:
- Una energía levemente favorable si la final se define por penales
- Un trígono del Sol a la Luna, que el autor vincula con la “coronación”
- La Luna, que vuelve al mismo grado que tenía el día de su debut en esta Sudamericana, en la casa asociada a los títulos internacionales
Para Atlético Mineiro también marca señales a favor, como un trígono de la Luna al Sol en la casa vinculada con la competencia.
Por qué importan los 30 segundos
El punto central del hilo: si el partido arranca 30 segundos o más tarde de lo previsto, los ascendentes cambian de signo. En ese caso, Boca pasaría a estar representado por Sagitario y Atlético Mineiro, por Géminis.
Según esa lectura, la balanza vuelve a inclinarse hacia el Xeneize, por la posición de Júpiter, el regente de Sagitario. El propio autor aclaró que la astrología estudia simbolismos y tendencias, y que la final se define en la cancha.
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