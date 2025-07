Argentinos Juniors y Boca no se sacaron ventajas en La Paternal

El Xeneize, que aún parece no encontrar el nivel deseado desde la llegada de Miguel Ángel Russo como técnico, volvió a mostrar un funcionamiento con muchas dudas y no inquietó con claridad al arquero rival. El equipo sintió algunas ausencias, especialmente en el mediocampo, donde no pudo generar juego y terminó replegado frente a un Argentinos que tuvo intensidad y decisión en todo momento pero pagó muy caro las chances falladas.