Argentinos vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Bicho" buscará un triunfo en La Paternal que le permita continuar en lo más alto de la Zona B. Gimnasia, por su parte, intentará dar el golpe y llegar a la cima.
Argentinos y Gimnasia juegan este domingo, desde las 17, en el estadio Diego Armando Maradona, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro tendrá a Sebastián Martínez como árbitro principal, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR, y será televisado por TNT Sports.
El "Bicho" atraviesa un buen momento y es el líder de la Zona B, con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y una derrota. Sin embargo, viene de igualar 0-0 ante Barracas Central y buscará volver al triunfo para mantenerse en lo más alto de la tabla.
Además, el conjunto comandado por Nicolás Diez también es el líder de la Tabla Anual, con 46 puntos, luego de superar por una unidad a Independiente Rivadavia, que cayó ante River el último fin de semana.
Del otro lado, Gimnasia llega con 15 puntos y se ubica en el tercer puesto de la Zona B, a solo dos unidades de su rival. El "Lobo" viene en levantada y acumula dos victorias consecutivas en el campeonato: derrotó a Rosario Central y a Tigre. Ahora intentará prolongar su buen presente y dar el golpe en La Paternal para alcanzar la cima.
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Emiliano Viveros, Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Sebastián Habib.
TV: TNT Sports.
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