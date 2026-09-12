Argentinos vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Lobo" buscará un triunfo que lo deposite en lo más alto de su zona.

Del otro lado, Gimnasia llega con 15 puntos y se ubica en el tercer puesto de la Zona B, a solo dos unidades de su rival. El "Lobo" viene en levantada y acumula dos victorias consecutivas en el campeonato: derrotó a Rosario Central y a Tigre. Ahora intentará prolongar su buen presente y dar el golpe en La Paternal para alcanzar la cima.