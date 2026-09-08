Barracas Central y Argentinos igualaron sin goles en un discreto partido
El "Bicho" se mantiene como puntero de su zona pero además logró sumar para convertirse en el líder de la Tabla Anual.
Argentinos Juniors y Barracas Central firmaron este lunes por la noche un aburrido empate sin goles en un encuentro discreto disputado por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
A lo largo de los noventa minutos escasearon las situaciones de peligro y el conjunto de La Paternal chocó contra la firme resistencia del arquero Marcelo Miño cada vez que intentó romper el cero. Sobre el cierre del partido, el Guapo tuvo la victoria en los pies de Enzo Taborda, pero el delantero desaprovechó una ocasión inmejorable en tiempo de descuento y selló la paridad definitiva en el marcador.
Con este resultado, el Bicho conducido tácticamente por Nicolás Diez continúa liderando la Zona B con 17 unidades, estirando a dos puntos la ventaja sobre su escolta Sarmiento, mientras que el equipo dirigido por Damián Ayude escaló al noveno puesto con 11 puntos, alcanzando la línea de Independiente Rivadavia de Mendoza en la lucha por ingresar a los playoffs.
Formaciones de Barracas Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Horario y televisación
-
Hora: 19:00.
Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Héctor Paletta.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario