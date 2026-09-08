Barracas Central y Argentinos igualaron sin goles en un discreto partido

A lo largo de los noventa minutos escasearon las situaciones de peligro y el conjunto de La Paternal chocó contra la firme resistencia del arquero Marcelo Miño cada vez que intentó romper el cero. Sobre el cierre del partido, el Guapo tuvo la victoria en los pies de Enzo Taborda, pero el delantero desaprovechó una ocasión inmejorable en tiempo de descuento y selló la paridad definitiva en el marcador.