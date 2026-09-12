Tigre vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Matador" llega tras perder 2-1 ante Gimnasia de La Plata en el Bosque, resultado que significó su segunda caída en el Clausura. Antes de ese encuentro, había igualado sin goles frente a Barracas Central y vencido 2-1 a Central Córdoba. Con tres triunfos, tres empates y dos derrotas, suma 12 puntos y ocupa el sexto lugar de la Zona B.