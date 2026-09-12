Tigre vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Canalla" viene de empatar con Newell's y suma cuatro partidos sin ganar. Tigre, por su parte, buscará volver a la victoria ante su gente luego de la caída ante Gimnasia.
Tigre recibe a Rosario Central este domingo, desde las 14.45, en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, por la novena fecha del Torneo Clausura.
El encuentro tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti como asistentes. Además, Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR y el partido será transmitido por TNT Sports Premium.
El "Matador" llega tras perder 2-1 ante Gimnasia de La Plata en el Bosque, resultado que significó su segunda caída en el Clausura. Antes de ese encuentro, había igualado sin goles frente a Barracas Central y vencido 2-1 a Central Córdoba. Con tres triunfos, tres empates y dos derrotas, suma 12 puntos y ocupa el sexto lugar de la Zona B.
Rosario Central, por su parte, viene de empatar 1-1 con Newell's en el clásico rosarino, además de acumular tres victorias, tres igualdades y dos derrotas. Con 12 unidades, se encuentra séptimo en la Zona B, por lo que buscará sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.
Formaciones de Tigre vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Bruno Leyes, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Horario y televisación
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Hora: 14:45.
Estadio: José Dellagiovanna.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.
TV: TNT Sports Premium.
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