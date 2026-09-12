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Tigre vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Canalla" viene de empatar con Newell's y suma cuatro partidos sin ganar. Tigre, por su parte, buscará volver a la victoria ante su gente luego de la caída ante Gimnasia.

Central viene de empatar con Newells en el Gigante de Arroyito. 

Central viene de empatar con Newell's en el Gigante de Arroyito. 

Tigre recibe a Rosario Central este domingo, desde las 14.45, en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, por la novena fecha del Torneo Clausura.

El encuentro tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti como asistentes. Además, Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR y el partido será transmitido por TNT Sports Premium.

El "Matador" llega tras perder 2-1 ante Gimnasia de La Plata en el Bosque, resultado que significó su segunda caída en el Clausura. Antes de ese encuentro, había igualado sin goles frente a Barracas Central y vencido 2-1 a Central Córdoba. Con tres triunfos, tres empates y dos derrotas, suma 12 puntos y ocupa el sexto lugar de la Zona B.

Tigre se ubica en el sexto puesto de la Zona B con 12 unidades.

Tigre se ubica en el sexto puesto de la Zona B con 12 unidades.

Rosario Central, por su parte, viene de empatar 1-1 con Newell's en el clásico rosarino, además de acumular tres victorias, tres igualdades y dos derrotas. Con 12 unidades, se encuentra séptimo en la Zona B, por lo que buscará sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.

Formaciones de Tigre vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

  • Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Bruno Leyes, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Horario y televisación

  • Hora: 14:45.

  • Estadio: José Dellagiovanna.

  • Árbitro: Andrés Merlos.

  • VAR: Gastón Monsón Brizuela.

  • TV: TNT Sports Premium.

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