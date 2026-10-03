Argentinos vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Bicho" viene de caer ante Rosario Central y buscará recuperarse para seguir en lo más alto de su zona.
Argentinos Juniors y Tigre se enfrentan este domingo, desde las 19.15, en el estadio Diego Armando Maradona, por la undécima fecha del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal, mientras que Pablo Echavarría estará a cargo del VAR.
El conjunto de La Paternal llega como uno de los protagonistas de la Zona B, ya que suma 18 puntos y se ubica en el primer puesto, producto de cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. En su última presentación, el equipo dirigido por Nicolás Diez cayó 1-0 ante Rosario Central, por lo que buscará recuperarse para mantenerse en los primeros puestos.
A su vez, el "Bicho" también pelea por los primeros puestos de la Tabla Anual, donde actualmente se encuentra cuarto con 47 puntos. Una victoria ante los de Diego Dabove le permitirá seguir prendido en la lucha por las posiciones de vanguardia, que al finalizar la temporada otorgarán la clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Por su parte, Tigre acumula 12 unidades y ocupa el décimo lugar de la Zona B, con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. El conjunto de Victoria viene de perder ante Vélez y también necesita volver a sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.
Formaciones de Argentinos vs. Tigre por el Torneo Clausura - Zona B
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Bruno Leyes, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Horario y televisación
- Hora: 19:15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Pablo Echavarría.
- TV: ESPN Premium.
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