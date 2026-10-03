Argentinos vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de La Paternal llega como uno de los protagonistas de la Zona B, ya que suma 18 puntos y se ubica en el primer puesto, producto de cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. En su última presentación, el equipo dirigido por Nicolás Diez cayó 1-0 ante Rosario Central, por lo que buscará recuperarse para mantenerse en los primeros puestos.