Talleres vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El Mario Alberto Kempes se prepara para recibir la edición 262 del clásico cordobés. Juegan este domingo desde las 17.
Talleres y Belgrano protagonizan este domingo, desde las 17, una nueva edición del clásico cordobés, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la undécima fecha del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.
El conjunto dirigido por Omar De Felippe llega al clásico en el decimocuarto puesto de la Zona A, con ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y seis derrotas. En su última presentación, la "T" cayó 3-1 ante Instituto como visitante, por lo que buscará recuperarse en el clásico y sumar una victoria que le permita acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.
Por su parte, Belgrano atraviesa una realidad diferente en el Clausura y se encuentra quinto en la Zona B, con 16 unidades, luego de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. El "Pirata" viene de derrotar 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Alberdi y buscará volver a sumar de a tres para mantenerse en la zona de clasificación a los playoffs.
El clásico cordobés tendrá, además, un antecedente muy cercano: ambos equipos se enfrentaron dos veces durante el Torneo Apertura 2026. En marzo igualaron sin goles en Alberdi, mientras que en mayo Belgrano se impuso 1-0 como visitante. En el historial, se enfrentaron 261 veces, con 96 triunfos de Talleres, 77 de Belgrano y 88 empates.
Formaciones de Talleres vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Interzonal
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Yamil Possi.
- TV: ESPN Premium.
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