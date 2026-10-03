Talleres vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Omar De Felippe llega al clásico en el decimocuarto puesto de la Zona A, con ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y seis derrotas. En su última presentación, la "T" cayó 3-1 ante Instituto como visitante, por lo que buscará recuperarse en el clásico y sumar una victoria que le permita acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.