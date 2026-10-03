Así sonó el Himno Nacional Argentino en la previa al partido con Burkina Faso
El conjunto nacional tiene este sábado otra amistoso internacional que como siempre tuvo su momento de emoción en la previa.
La antesala del amistoso internacional entre la Selección Argentina y Burkina Faso en el estadio Monumental dejó uno de los momentos más memorables y emotivos de la noche para los miles de hinchas presentes y los televidentes: el momento del Himno Nacional Argentino.
Lejos de los habituales protocolos abreviados que se suelen implementar en los partidos oficiales y amistosos, la ceremonia previa contó con un condimento especial: el Himno se interpretó completo, y no en su habitual versión recortada.
El encargado de ponerle voz a las estrofas patrias fue el reconocido cantor de tango Hernán "Cucuza" Castiello, quien fue especialmente invitado para la ocasión.
Con su estilo fiel al arrabal y una profunda carga emotiva, el artista conmovió a todo el estadio en una interpretación que se robó los aplausos y transformó la previa en una auténtica fiesta de identidad y fervor celeste y blanco.
La formación de la Selección Argentina sin Lionel Messi
A pocas horas del amistoso internacional de esta noche ante Burkina Faso en el estadio Monumental, el entrenador Lionel Scaloni finalmente confirmó la formación titular con la que la Selección Argentina saldrá a la cancha a partir de las 21 horas.
Si bien el DT no brindó pistas claras durante los entrenamientos en la antesala del encuentro, se perfilaban algunas modificaciones tácticas y de nombres respecto al equipo que goleó a Bolivia en Córdoba, con el objetivo de seguir probando alternativas de cara al futuro.
La formación confirmada por Lionel Scaloni:
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
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