Huracán vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Globo" viene de dar el golpe en el Monumental e intentará aprovechar el envión para consolidarse en los puestos de playoffs de la Zona B.
Huracán y Aldosivi juegan este domingo, desde las 14.45, en el Tomás Adolfo Ducó, en la continuidad de la undécima fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal y Nicolás Lamolina en el VAR.
El conjunto de Parque Patricios llega en un buen momento y se ubica en el sexto puesto de la Zona B, con 16 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas. En su última presentación, el equipo dirigido por Diego Martínez derrotó 2-1 a River en el estadio Monumental, por lo que buscará volver a sumar de a tres para mantenerse entre los puestos de clasificación a los octavos de final.
Por su parte, Aldosivi ocupa el decimotercer lugar de la Zona B, con 8 unidades, luego de dos victorias, dos empates y seis derrotas. El conjunto de Mar del Plata viene de vencer 1-0 a Atlético Tucumán como local y buscará repetir en el Ducó para salir de los últimos puestos de la Tabla Anual, donde se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia.
Formaciones de Huracán vs. Aldosivi por el Torneo Clausura - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- TV: TNT Sports.
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