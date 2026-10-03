Huracán vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de Parque Patricios llega en un buen momento y se ubica en el sexto puesto de la Zona B, con 16 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas. En su última presentación, el equipo dirigido por Diego Martínez derrotó 2-1 a River en el estadio Monumental, por lo que buscará volver a sumar de a tres para mantenerse entre los puestos de clasificación a los octavos de final.