De no creer: le robaron la camiseta a Maxi Romero en Instituto vs Argentinos Juniors

A los 13 minutos entró por Alan Rodríguez luciendo la 25 de Lucas Gómez y el short con su número. La imagen de la televisión fue muy curiosa y tuvieron que ponerse de acuerdo la terna arbitral y el cuerpo técnico para su ingreso.

Embed Maxi Romero sufrió el robo de su camiseta y debió ingresar con otro número ante Instituto#LPFxTNTSports pic.twitter.com/nkq4HS50P2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 29, 2024

El delantero fue, finalmente, el autor del tanto que le dio el empate al Bicho en Córdoba. En el quinto minuto de descuento apareció José Herrera para poner el 2-1 y darle la victoria a la visita.

Después del partido, habló con TNT Sports y dijo: "Mi primer gol con este número. Cuando vine al segundo ya no estaba más, me desapareció la remera, justo el técnico me llamaba… Pudimos improvisar con esta camiseta".

