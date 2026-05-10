Estudiantes vs Racing por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Por la Copa Libertadores, Estudiantes viene de empatar 1 a 1 frente a Cusco como visitante. El gol del equipo dirigido por Alexander Medina lo convirtió Tiago Palacios. Tras el encuentro, Fernando Machado, colaborador del Cacique, aseguró: “Felicitar a los jugadores por el partido que hicieron. Hicieron un esfuerzo terrible. Nos podríamos haber llevado algo más. Hicimos un muy buen segundo tiempo y merecimos ganar”. Además, durante la semana el colombiano Edwuin Cetré renovó su contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2028.