Ariel Holan confesó que dirigir a River es una cuenta pendiente y dejó una frase picante
El entrenador habló sobre su experiencia en el Millonario como ayudante de Matías Almeyda y reconoció que le gustaría asumir algún día como director técnico.
Ariel Holan volvió a referirse a una posibilidad que todavía mantiene entre sus objetivos profesionales: ser el entrenador de River. Durante una entrevista con La Noche de TyC Sports, el técnico reconoció que conducir al Millonario es una asignatura pendiente, luego de haber formado parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda durante la etapa del equipo en la Primera B Nacional.
Aunque su familia materna es simpatizante de Boca, destacó el vínculo que construyó con la institución de Núñez durante aquella experiencia. "River significó, para mí, un momento en un rol distinto al de ser entrenador, aprendiendo mucho de Matías (Almeyda) por el desafío que había tomado, en un momento tan delicado, tan delicado... Era muy difícil no encariñarse. Como Central, son instituciones que tienen rasgos distintivos muy profundos que es imposible vos no te sientas parte", expresó.
Sin embargo, también recordó las dificultades que atravesó el plantel durante aquella temporada. Según explicó, la presión por conseguir el ascenso era enorme y la responsabilidad recaía especialmente sobre Almeyda. "Yo los veía a mis compañeros y, sobre todo, a Matías con una responsabilidad y una mochila enorme. Por lo que significa River para Matías... Así, hasta último momento cortando clavos. Yo creo que los futbolistas también lo padecían mucho", agregó.
La indirecta de Holan por el título de Rosario Central en 2025
Otro de los temas que abordó el exentrenador de Independiente fue la controversia por la decisión de la AFA de reconocer a Rosario Central como campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual de 2025. Holan había conducido al Canalla durante aquella campaña y defendió el rendimiento que consiguió su equipo, que finalizó con 66 puntos.
Al comparar ese registro con el de la temporada actual, lanzó una frase que no pasó inadvertida. "Yo vi cómo festejaron este campeonato... Nosotros hicimos 66 puntos, y en este campeonato, nadie llegó a 66 puntos. Yo me quedo con eso. No si me la dieron, si se la dieron a Central o cómo se la dieron. Hay una desvalorización del trabajo del equipo en cuanto a esa circunstancia, más allá de las formas de lo que terminó pasando. Ahora, están todos contentos...", manifestó.
Además, reveló que se enteró de la decisión de reconocer a Central como campeón el día anterior a la reunión de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El entrenador también explicó por qué el club no podía rechazar la distinción una vez que la resolución había sido oficializada por la AFA.
"Hay reglas. Las respetás o sos un outsider. Si no respetás las reglas, no podés estar dentro del sistema en el que tenés un rol. En este caso, el mío es de entrenador. O respetás o no respetás. Si vos hacés lo que querés, dedícate a otra cosa o sé el presidente de la FIFA y hacé lo que quieras, y tampoco así hacés lo que querés…", concluyó.
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