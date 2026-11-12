Ariel Holan confesó que dirigir a River es una cuenta pendiente y dejó una frase picante

Además, reveló que se enteró de la decisión de reconocer a Central como campeón el día anterior a la reunión de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El entrenador también explicó por qué el club no podía rechazar la distinción una vez que la resolución había sido oficializada por la AFA.

"Hay reglas. Las respetás o sos un outsider. Si no respetás las reglas, no podés estar dentro del sistema en el que tenés un rol. En este caso, el mío es de entrenador. O respetás o no respetás. Si vos hacés lo que querés, dedícate a otra cosa o sé el presidente de la FIFA y hacé lo que quieras, y tampoco así hacés lo que querés…", concluyó.