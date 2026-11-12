Manchester United echó a Carrick y va por Pochettino: el DT que suena en Estados Unidos

También será necesario negociar con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) las condiciones para liberar al entrenador. En ese sentido, The Athletic informó que el contrato de Pochettino contempla una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. A ese monto habría que sumarle otros gastos vinculados a la desvinculación de los integrantes de su cuerpo técnico, que acompañan al argentino desde hace más de diez años.