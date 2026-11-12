Manchester United echó a Carrick y va por Pochettino: el DT que suena en Estados Unidos
Las negociaciones avanzaron y su posible salida también podría provocar un movimiento importante en el banco estadounidense.
Manchester United decidió despedir a Michael Carrick después de un comienzo de temporada para el olvido. El equipo inglés atraviesa uno de los peores arranques de su historia en la Premier League, con apenas una victoria en las primeras diez jornadas y ubicado en puestos de descenso.
La salida del entrenador sorprendió por el poco tiempo que llevaba en el cargo: había firmado un contrato por dos temporadas hacía menos de seis meses. Sin embargo, los resultados terminaron precipitando su salida. Ante este escenario, Mauricio Pochettino se convirtió en el principal candidato para asumir la conducción del equipo.
Pochettino, cada vez más cerca de Manchester United
El argentino, que actualmente dirige a la Selección de Estados Unidos, ya habría alcanzado un acuerdo verbal con la institución inglesa. De acuerdo con la información de Sky Sports, las conversaciones entre el entorno del técnico y Manchester United avanzaron considerablemente, aunque todavía restan resolver algunas cuestiones.
También será necesario negociar con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) las condiciones para liberar al entrenador. En ese sentido, The Athletic informó que el contrato de Pochettino contempla una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. A ese monto habría que sumarle otros gastos vinculados a la desvinculación de los integrantes de su cuerpo técnico, que acompañan al argentino desde hace más de diez años.
Guardiola, el nombre que aparece para reemplazar a Pochettino
Una eventual salida del argentino también obligaría a Estados Unidos a reorganizar su proyecto deportivo. En ese contexto, Pep Guardiola aparece como uno de los principales candidatos para ocupar el cargo. Según publicaron, el entrenador español, con pasado reciente en Manchester City, ya fue evaluado por los responsables del fútbol estadounidense.
La intención sería iniciar contactos para conocer su predisposición a tomar las riendas del seleccionado. De esta manera, el despido de Carrick podría desencadenar un importante movimiento de entrenadores: Manchester United busca un conductor que le permita salir de la crisis deportiva y Estados Unidos podría perder a Pochettino para iniciar una nueva etapa con Guardiola como posible sucesor.
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